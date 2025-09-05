fechar
Doramas | Notícia

5 doramas incríveis onde o vilão se apaixona pela mocinha

Separamos uma listinha com produções asiáticas que são simplesmente perfeitas para as pessoas que estão cansadas dos famosos romances "sem sal"!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 05/09/2025 às 10:48
Imagem do dorama "Uma Odisseia Coreana"
Imagem do dorama "Uma Odisseia Coreana" - Reprodução/ Netflix

Clique aqui e escute a matéria

A química entre o bem e o mal é um dos clichês mais amados no mundo do entretenimento, e nos doramas, essa fórmula é elevada a outro nível.

A atração entre o herói e a mocinha é clássica, mas o que acontece quando o vilão, aquele que deveria ser o inimigo, cai de amores pela protagonista?

Nesta matéria, vamos apresentar alguns títulos incríveis para você apostar. Veja agora!

Doramas onde o vilão se apaixona pela mocinha

Segundo o portal TechTudo, essas são as melhores produções para você maratonar:

Reprodução/ Netflix
Imagem do dorama "Uma Odisseia Coreana" - Reprodução/ Netflix

1. Uma Odisseia Coreana

Sinopse:

Um ser mítico luta para se tornar invencível, mas seu plano dá errado quando ele se vê nas mãos de uma garota capaz de ver criaturas sobrenaturais.

Onde assistir: Netflix.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

2. Amor Entre Fada e Demônio

Sinopse:

Uma fada revive um poderoso demônio por acidente. Assim, o destino dos dois se liga cosmicamente, causando o caos para todos aqueles ao seu redor.

Onde assistir: Viki.

3. O Homem Inocente

Sinopse:

Uma tragédia põe à prova a amizade de um estudante de medicina e uma aspirante a jornalista.

Onde assistir: Netflix.

4. A Flor Nokdu

Sinopse:

Dois meio-irmãos de classes sociais distintas se veem enredados em uma revolução camponesa que coloca em risco o já delicado laço familiar.

Onde assistir: Viki.

Leia também

4 doramas para quem amou "Rivalidade Amigável"
DORAMAS

4 doramas para quem amou "Rivalidade Amigável"
5 doramas românticos e engraçados parecidos com 'Bon Appétit, Vossa Majestade'
DORAMAS

5 doramas românticos e engraçados parecidos com 'Bon Appétit, Vossa Majestade'

Compartilhe

Tags