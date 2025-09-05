5 doramas incríveis onde o vilão se apaixona pela mocinha
Separamos uma listinha com produções asiáticas que são simplesmente perfeitas para as pessoas que estão cansadas dos famosos romances "sem sal"!
A química entre o bem e o mal é um dos clichês mais amados no mundo do entretenimento, e nos doramas, essa fórmula é elevada a outro nível.
A atração entre o herói e a mocinha é clássica, mas o que acontece quando o vilão, aquele que deveria ser o inimigo, cai de amores pela protagonista?
Nesta matéria, vamos apresentar alguns títulos incríveis para você apostar. Veja agora!
Doramas onde o vilão se apaixona pela mocinha
Segundo o portal TechTudo, essas são as melhores produções para você maratonar:
1. Uma Odisseia Coreana
Sinopse:
Um ser mítico luta para se tornar invencível, mas seu plano dá errado quando ele se vê nas mãos de uma garota capaz de ver criaturas sobrenaturais.
Onde assistir: Netflix.
2. Amor Entre Fada e Demônio
Sinopse:
Uma fada revive um poderoso demônio por acidente. Assim, o destino dos dois se liga cosmicamente, causando o caos para todos aqueles ao seu redor.
Onde assistir: Viki.
3. O Homem Inocente
Sinopse:
Uma tragédia põe à prova a amizade de um estudante de medicina e uma aspirante a jornalista.
Onde assistir: Netflix.
4. A Flor Nokdu
Sinopse:
Dois meio-irmãos de classes sociais distintas se veem enredados em uma revolução camponesa que coloca em risco o já delicado laço familiar.
Onde assistir: Viki.