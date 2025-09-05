5 doramas incríveis onde o vilão se apaixona pela mocinha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Separamos uma listinha com produções asiáticas que são simplesmente perfeitas para as pessoas que estão cansadas dos famosos romances "sem sal"!

A química entre o bem e o mal é um dos clichês mais amados no mundo do entretenimento, e nos doramas, essa fórmula é elevada a outro nível.

A atração entre o herói e a mocinha é clássica, mas o que acontece quando o vilão, aquele que deveria ser o inimigo, cai de amores pela protagonista?

Nesta matéria, vamos apresentar alguns títulos incríveis para você apostar. Veja agora!

Doramas onde o vilão se apaixona pela mocinha

Segundo o portal TechTudo, essas são as melhores produções para você maratonar:

Imagem do dorama "Uma Odisseia Coreana" - Reprodução/ Netflix

1. Uma Odisseia Coreana

Sinopse:

Um ser mítico luta para se tornar invencível, mas seu plano dá errado quando ele se vê nas mãos de uma garota capaz de ver criaturas sobrenaturais.

Onde assistir: Netflix.

2. Amor Entre Fada e Demônio

Sinopse:

Uma fada revive um poderoso demônio por acidente. Assim, o destino dos dois se liga cosmicamente, causando o caos para todos aqueles ao seu redor.

Onde assistir: Viki.

3. O Homem Inocente

Sinopse:

Uma tragédia põe à prova a amizade de um estudante de medicina e uma aspirante a jornalista.

Onde assistir: Netflix.

4. A Flor Nokdu

Sinopse:

Dois meio-irmãos de classes sociais distintas se veem enredados em uma revolução camponesa que coloca em risco o já delicado laço familiar.

Onde assistir: Viki.