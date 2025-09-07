10 doramas imperdíveis para assistir na Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Separamos uma listinha recheada com produções asiáticas incríveis que estão disponíveis na Netflix. Prepare a pipoca para maratonar esses títulos!

Os doramas continuam invadindo a Netflix!

Nesta matéria, separamos uma listinha com produções incríveis que estão disponíveis na plataforma.

Já prepara a pipoca para assistir esses títulos!

Doramas para assistir na Netflix

Imagem do dorama "La Casa de Papel - Coreia" - Reprodução/ Netflix

1. O Clube das Mães

Sinopse:

Cinco mães de uma comunidade escolar competitiva vivem uma relação de amizade e rivalidade, todas presas em uma teia de segredos e inveja.

2. Extracurricular

Sinopse:

Um aluno exemplar leva uma vida dupla entre a escola e o mundo do crime, mas uma colega de classe pode colocar tudo a perder.

3. Intensivão do Amor

Sinopse:

Uma mãe generosa enfrenta uma competição acirrada, porque vale tudo para ajudar a filha a estudar com um famoso professor particular de matemática.

4. Uma Advogada Extraordinária

Sinopse:

Uma jovem autista brilhante é contratada por um grande escritório de advocacia. Ela possui um QI alto e uma memória impressionante, mas tem dificuldade com interações cotidianas.

5. All of Us Are Dead

Sinopse:

Uma epidemia mortal surge em uma escola. Encurralados, os alunos só tem uma opção: lutar com todas as forças para não virarem zumbis.

6. Round 6

Sinopse:

Um grupo de pessoas passando por dificuldades financeiras aceita um estranho convite para um jogo de sobrevivência. Um prêmio bilionário os aguarda, mas as apostas são altas e mortais.

7. As Três Irmãs

Sinopse:

Três irmãs que cresceram sozinhas e na pobreza se envolvem em uma conspiração com pessoas poderosas.

8. Pretendente Surpresa

Sinopse:

Ha-ri vai a um encontro às cegas se passando pela amiga e pronta para dispensar o pretendente. Mas o plano dá errado, e ele acaba fazendo uma proposta para ela.

9. Sweet Home

Sinopse:

Quando humanos viram monstros selvagens e espalham o terror, um jovem atormentado e seus vizinhos lutam para sobreviver sem perder a humanidade.

10. La Casa de Papel - Coreia

Sinopse:

Ladrões invadem a casa da moeda da Coreia unificada com um plano de assalto revolucionário. Com reféns presos lá dentro, a polícia precisa detê-los, assim como a grande mente por trás do roubo.

