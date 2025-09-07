10 doramas imperdíveis para assistir na Netflix
Separamos uma listinha recheada com produções asiáticas incríveis que estão disponíveis na Netflix. Prepare a pipoca para maratonar esses títulos!
Clique aqui e escute a matéria
Os doramas continuam invadindo a Netflix!
Nesta matéria, separamos uma listinha com produções incríveis que estão disponíveis na plataforma.
Já prepara a pipoca para assistir esses títulos!
Doramas para assistir na Netflix
1. O Clube das Mães
Sinopse:
Cinco mães de uma comunidade escolar competitiva vivem uma relação de amizade e rivalidade, todas presas em uma teia de segredos e inveja.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
2. Extracurricular
Sinopse:
Um aluno exemplar leva uma vida dupla entre a escola e o mundo do crime, mas uma colega de classe pode colocar tudo a perder.
3. Intensivão do Amor
Sinopse:
Uma mãe generosa enfrenta uma competição acirrada, porque vale tudo para ajudar a filha a estudar com um famoso professor particular de matemática.
4. Uma Advogada Extraordinária
Sinopse:
Uma jovem autista brilhante é contratada por um grande escritório de advocacia. Ela possui um QI alto e uma memória impressionante, mas tem dificuldade com interações cotidianas.
- VEJA TAMBÉM: 4 doramas para quem gostou de 'Amor Enrolado'
5. All of Us Are Dead
Sinopse:
Uma epidemia mortal surge em uma escola. Encurralados, os alunos só tem uma opção: lutar com todas as forças para não virarem zumbis.
6. Round 6
Sinopse:
Um grupo de pessoas passando por dificuldades financeiras aceita um estranho convite para um jogo de sobrevivência. Um prêmio bilionário os aguarda, mas as apostas são altas e mortais.
7. As Três Irmãs
Sinopse:
Três irmãs que cresceram sozinhas e na pobreza se envolvem em uma conspiração com pessoas poderosas.
8. Pretendente Surpresa
Sinopse:
Ha-ri vai a um encontro às cegas se passando pela amiga e pronta para dispensar o pretendente. Mas o plano dá errado, e ele acaba fazendo uma proposta para ela.
9. Sweet Home
Sinopse:
Quando humanos viram monstros selvagens e espalham o terror, um jovem atormentado e seus vizinhos lutam para sobreviver sem perder a humanidade.
10. La Casa de Papel - Coreia
Sinopse:
Ladrões invadem a casa da moeda da Coreia unificada com um plano de assalto revolucionário. Com reféns presos lá dentro, a polícia precisa detê-los, assim como a grande mente por trás do roubo.