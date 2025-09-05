5 séries que começaram em plataformas pequenas e acabaram na Netflix
Muitas vezes, séries começam de forma discreta em canais locais, plataformas menores ou até mesmo como projetos independentes
Nem toda produção de sucesso nasce em um grande estúdio ou streaming global.
Mas, quando a Netflix percebe o potencial, investe na distribuição e transforma essas histórias em fenômenos internacionais.
Esse movimento já revelou tramas que poderiam ter passado despercebidas, mas ganharam reconhecimento mundial ao entrar no catálogo da gigante do streaming.
Confira cinco séries que nasceram em espaços menores e só conquistaram o mundo depois de chegar à Netflix:
1. La Casa de Papel
Origem: Antena 3 (Espanha)
Onde assistir: Netflix
Lançada inicialmente como uma produção espanhola para TV aberta, a série sobre um grupo de assaltantes mascarados quase passou despercebida.
Quando chegou à Netflix, virou febre global, tornando-se uma das séries de língua não inglesa mais assistidas da história da plataforma.
2. Lucifer
Origem: Fox
Onde assistir: Netflix
A trama do diabo que decide viver em Los Angeles foi cancelada pela Fox após três temporadas.
A Netflix comprou os direitos, renovou a produção e transformou Lucifer em um dos maiores sucessos de audiência da plataforma.
3. You
Origem: Lifetime (EUA)
Onde assistir: Netflix
A série sobre o perturbador Joe Goldberg estreou no canal americano Lifetime, mas só ganhou notoriedade mundial quando chegou à Netflix.
Desde então, tornou-se um fenômeno pop, renovado por várias temporadas.
4. Black Mirror
Origem: Channel 4 (Reino Unido)
Onde assistir: Netflix
Criada como uma antologia futurista para a TV britânica, Black Mirror conquistou críticos e fãs.
Com a entrada na Netflix, a produção ganhou mais recursos, maior alcance e alguns dos episódios mais impactantes da série.
5. The Expanse
Origem: Syfy
Onde assistir: Netflix (em alguns países) / Prime Video (global)
Inicialmente exibida pelo canal Syfy, a ficção científica foi resgatada pelo Prime Video após cancelamento, mas a Netflix foi responsável por apresentá-la a públicos de diferentes países, ampliando seu alcance e transformando-a em cult.