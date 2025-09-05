fechar
Séries | Notícia

5 séries que começaram em plataformas pequenas e acabaram na Netflix

Muitas vezes, séries começam de forma discreta em canais locais, plataformas menores ou até mesmo como projetos independentes

Por Bruna Oliveira Publicado em 05/09/2025 às 16:06
Penn Badgley interpreta o assassino Joe na série 'You'.
Penn Badgley interpreta o assassino Joe na série 'You'. - Divulgação/Netflix

Clique aqui e escute a matéria

Nem toda produção de sucesso nasce em um grande estúdio ou streaming global.

Muitas vezes, séries começam de forma discreta em canais locais, plataformas menores ou até mesmo como projetos independentes.

Mas, quando a Netflix percebe o potencial, investe na distribuição e transforma essas histórias em fenômenos internacionais.

Esse movimento já revelou tramas que poderiam ter passado despercebidas, mas ganharam reconhecimento mundial ao entrar no catálogo da gigante do streaming.

Confira cinco séries que nasceram em espaços menores e só conquistaram o mundo depois de chegar à Netflix:

1. La Casa de Papel

Origem: Antena 3 (Espanha)

Onde assistir: Netflix

Lançada inicialmente como uma produção espanhola para TV aberta, a série sobre um grupo de assaltantes mascarados quase passou despercebida.

Quando chegou à Netflix, virou febre global, tornando-se uma das séries de língua não inglesa mais assistidas da história da plataforma.

2. Lucifer

Origem: Fox

Onde assistir: Netflix

A trama do diabo que decide viver em Los Angeles foi cancelada pela Fox após três temporadas.

A Netflix comprou os direitos, renovou a produção e transformou Lucifer em um dos maiores sucessos de audiência da plataforma.

3. You

Origem: Lifetime (EUA)

Onde assistir: Netflix

A série sobre o perturbador Joe Goldberg estreou no canal americano Lifetime, mas só ganhou notoriedade mundial quando chegou à Netflix.

Desde então, tornou-se um fenômeno pop, renovado por várias temporadas.

4. Black Mirror

Origem: Channel 4 (Reino Unido)

Onde assistir: Netflix

Criada como uma antologia futurista para a TV britânica, Black Mirror conquistou críticos e fãs.

Com a entrada na Netflix, a produção ganhou mais recursos, maior alcance e alguns dos episódios mais impactantes da série.

5. The Expanse

Origem: Syfy

Onde assistir: Netflix (em alguns países) / Prime Video (global)

Inicialmente exibida pelo canal Syfy, a ficção científica foi resgatada pelo Prime Video após cancelamento, mas a Netflix foi responsável por apresentá-la a públicos de diferentes países, ampliando seu alcance e transformando-a em cult.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

5 doramas incríveis onde o vilão se apaixona pela mocinha
DORAMAS

5 doramas incríveis onde o vilão se apaixona pela mocinha
4 doramas para quem amou "Rivalidade Amigável"
DORAMAS

4 doramas para quem amou "Rivalidade Amigável"

Compartilhe

Tags