Netflix lança trailer de Você Estava Lá, novo k-drama com estrela de Round 6

A Netflix divulgou o trailer de Você Estava Lá, novo k-drama de suspense que tem Lee Yoo-mi, conhecida mundialmente por sua atuação em Round 6, como protagonista. Na trama, ela interpreta Hui-su, uma aspirante a escritora infantil que vive presa em um casamento abusivo com o violento Jin-pyo, papel de Jang Seung-jo.

Para escapar dessa realidade, Hui-su recebe a ajuda de Eun-su, vivida por Jeon So-nee. Trabalhando em uma loja de departamentos de luxo, Eun-su se envolve no plano arriscado da amiga para eliminar o marido agressor. Porém, a chegada de um visitante inesperado ameaça colocar tudo a perder.

Inspirado no livro Naomi and Kanako, do autor japonês Hideo Okuda, o k-drama tem roteiro assinado por Kim Hyo-jeong e direção de Lee Jeong-rim, conhecido pelo drama VIP.

Com estreia marcada para 7 de novembro, Você Estava Lá promete uma narrativa intensa e cheia de reviravoltas, reforçando o talento de Lee Yoo-mi após o sucesso global de Round 6.