Sessão fofura: João Gomes e Ary Mirelle compartilham fotos do novo bebê

Através do Instagram, o casal compartilhou com os seus seguidores as primeiras imagens do segundo filho. O bebê nasceu na manhã do último domingo (7)

Na manhã do último domingo, 7 de setembro, a influenciadora Ary Mirelle deu à luz ao seu segundo filho com João Gomes.

Através das redes sociais, o casal acabou compartilhando as primeiras fotos do caçula, que foram feitas nos primeiros momentos após o parto.

Nas imagens, os fãs tiveram a oportunidade de ver a emoção de Ary Mirelle e João Gomes ao verem o bebê.

"Nosso Joaquim, você foi promessa de Deus, foi como nós sonhamos", escreveu Mirelle na legenda do post.

Imagem de João Gomes e Ary Mirelle! - Reprodução/ Instagram

Mais cedo, a mãe de João Gomes havia confirmado o nascimento do bebê ao publicar que estava saindo de casa para conhecê-lo.

"Tô indo ali conhecer uma benção, meu neto. Já parou para pensar que Joaquim nasceu em 7 de setembro. Que homem forte será Joaquim, que homem que vai ter a história marcada… Creio que com todas as riquezas dessa história ele veio para mudar muita coisa. Que Deus abençoe", disse Kátia.