Olhos em destaque: 3 delineados criativos que vão bombar em 2026

Se em anos anteriores a maquiagem fresh e minimalista reinou absoluta, em 2026 é a vez dos olhos ganharem o protagonismo. O delineado volta repaginado, cheio de criatividade e com traços que transformam qualquer make básica em um visual moderno e cheio de atitude.

Das passarelas internacionais às produções das influenciadoras, os delineados aparecem em diferentes versões: gráficos, coloridos e até reinventando o clássico gatinho. O melhor? São opções versáteis, que funcionam tanto para festas quanto para looks do dia a dia.

Confira os 3 delineados criativos que prometem bombar em 2026:

1. Delineado gráfico minimalista

Com traços retos, geométricos ou linhas flutuantes acima da pálpebra, o delineado gráfico minimalista traz um ar futurista e conceitual.

Apesar de parecer ousado, pode ser usado de forma discreta em cores neutras ou mais impactante em tons vibrantes.

2. Delineado colorido vibrante

O clássico preto dá lugar a cores como azul, verde, lilás e até neon. Esse estilo adiciona energia e personalidade ao look, perfeito para quem quer destacar os olhos sem depender de sombras muito elaboradas.

3. Gatinho duplo

O delineado gatinho, eterno favorito, ganha nova vida em 2026 com a versão dupla: dois traços paralelos que criam um efeito ousado e fashionista. Pode ser feito em preto para mais impacto ou em tons coloridos para um resultado divertido.

Arrase no delineado!

Os delineados de 2026 provam que a maquiagem é cada vez mais uma forma de expressão criativa.

Com traços gráficos, cores ousadas e releituras modernas do clássico gatinho, os olhos assumem o protagonismo da make, garantindo um visual cheio de estilo e autenticidade.