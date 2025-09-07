Olhos em destaque: 3 delineados criativos que vão bombar em 2026
Delineados criativos prometem dominar 2026: traços gráficos, coloridos vibrantes e versões modernas do clássico gatinho. Confira as tendências!
Se em anos anteriores a maquiagem fresh e minimalista reinou absoluta, em 2026 é a vez dos olhos ganharem o protagonismo. O delineado volta repaginado, cheio de criatividade e com traços que transformam qualquer make básica em um visual moderno e cheio de atitude.
Das passarelas internacionais às produções das influenciadoras, os delineados aparecem em diferentes versões: gráficos, coloridos e até reinventando o clássico gatinho. O melhor? São opções versáteis, que funcionam tanto para festas quanto para looks do dia a dia.
Confira os 3 delineados criativos que prometem bombar em 2026:
1. Delineado gráfico minimalista
Com traços retos, geométricos ou linhas flutuantes acima da pálpebra, o delineado gráfico minimalista traz um ar futurista e conceitual.
Apesar de parecer ousado, pode ser usado de forma discreta em cores neutras ou mais impactante em tons vibrantes.
2. Delineado colorido vibrante
O clássico preto dá lugar a cores como azul, verde, lilás e até neon. Esse estilo adiciona energia e personalidade ao look, perfeito para quem quer destacar os olhos sem depender de sombras muito elaboradas.
3. Gatinho duplo
O delineado gatinho, eterno favorito, ganha nova vida em 2026 com a versão dupla: dois traços paralelos que criam um efeito ousado e fashionista. Pode ser feito em preto para mais impacto ou em tons coloridos para um resultado divertido.
Os delineados de 2026 provam que a maquiagem é cada vez mais uma forma de expressão criativa.
Com traços gráficos, cores ousadas e releituras modernas do clássico gatinho, os olhos assumem o protagonismo da make, garantindo um visual cheio de estilo e autenticidade.