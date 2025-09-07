Banho gelado faz bem para a pele? O que a ciência já sabe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Entre os rituais de bem-estar que vêm ganhando espaço, o banho gelado se tornou um dos mais comentados

Clique aqui e escute a matéria

Entre os rituais de bem-estar que vêm ganhando espaço, o banho gelado se tornou um dos mais comentados.

Celebrado por alguns como estimulante para o corpo e aliado da pele, ele desperta curiosidade: será que a água fria realmente traz benefícios visíveis ou trata-se apenas de sensação momentânea?

A resposta envolve uma combinação de efeitos fisiológicos e cuidados que precisam ser avaliados com cautela.

O impacto imediato da água fria na pele

Quando a água gelada entra em contato com a pele, ocorre uma vasoconstrição temporária — os vasos sanguíneos se contraem, o que pode reduzir inchaços e dar a impressão de firmeza instantânea.

Além disso, o choque térmico costuma provocar uma sensação de frescor e revigoramento, o que pode ser bem-vindo em dias quentes ou após atividades físicas.

Possíveis benefícios

Redução da vermelhidão: a água fria pode acalmar irritações leves e dar aparência mais uniforme.

Sensação de firmeza: o resfriamento temporário da pele pode suavizar a percepção de poros dilatados.

Estímulo circulatório: alternar temperaturas pode favorecer a oxigenação da pele.

Menor ressecamento imediato: ao contrário da água muito quente, que retira a oleosidade natural, o banho frio tende a agredir menos a barreira cutânea.

Limites e cuidados

Apesar dos benefícios pontuais, o banho gelado não substitui tratamentos dermatológicos e nem atua de forma duradoura sobre flacidez ou manchas.

Além disso, temperaturas excessivamente baixas podem ser desconfortáveis para peles sensíveis e até provocar irritação em casos específicos.

A chave está no equilíbrio: banhos mornos a frios costumam ser os mais indicados para manter a saúde da pele sem comprometer a proteção natural.