Banho gelado faz bem para a pele? O que a ciência já sabe
Entre os rituais de bem-estar que vêm ganhando espaço, o banho gelado se tornou um dos mais comentados
Clique aqui e escute a matéria
Entre os rituais de bem-estar que vêm ganhando espaço, o banho gelado se tornou um dos mais comentados.
Celebrado por alguns como estimulante para o corpo e aliado da pele, ele desperta curiosidade: será que a água fria realmente traz benefícios visíveis ou trata-se apenas de sensação momentânea?
A resposta envolve uma combinação de efeitos fisiológicos e cuidados que precisam ser avaliados com cautela.
O impacto imediato da água fria na pele
Quando a água gelada entra em contato com a pele, ocorre uma vasoconstrição temporária — os vasos sanguíneos se contraem, o que pode reduzir inchaços e dar a impressão de firmeza instantânea.
Além disso, o choque térmico costuma provocar uma sensação de frescor e revigoramento, o que pode ser bem-vindo em dias quentes ou após atividades físicas.
Possíveis benefícios
Redução da vermelhidão: a água fria pode acalmar irritações leves e dar aparência mais uniforme.
Sensação de firmeza: o resfriamento temporário da pele pode suavizar a percepção de poros dilatados.
Estímulo circulatório: alternar temperaturas pode favorecer a oxigenação da pele.
Menor ressecamento imediato: ao contrário da água muito quente, que retira a oleosidade natural, o banho frio tende a agredir menos a barreira cutânea.
Limites e cuidados
Apesar dos benefícios pontuais, o banho gelado não substitui tratamentos dermatológicos e nem atua de forma duradoura sobre flacidez ou manchas.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Além disso, temperaturas excessivamente baixas podem ser desconfortáveis para peles sensíveis e até provocar irritação em casos específicos.
A chave está no equilíbrio: banhos mornos a frios costumam ser os mais indicados para manter a saúde da pele sem comprometer a proteção natural.