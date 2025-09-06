fechar
Perfume | Notícia

3 fragrâncias doces para quem ama notas envolventes e marcantes

Do nacional ao importado, confira três fragrâncias femininas doces que encantam com notas envolventes e presença inesquecível.

Por Daniela de Sá Publicado em 06/09/2025 às 8:34
Imagem ilustrativa de mulher aplicando perfume no colo.
Imagem ilustrativa de mulher aplicando perfume no colo. - Foto: iStock

Clique aqui e escute a matéria

Os perfumes doces têm um lugar especial na perfumaria: são intensos, marcantes e irresistíveis para quem gosta de deixar rastro por onde passa.

Daquelas fragrâncias que abraçam e transmitem personalidade, eles conquistam tanto no dia a dia quanto em ocasiões especiais. Selecionamos 3 opções para quem não abre mão desse estilo envolvente.

Leia Também

1. Glamour Secrets Black – O Boticário

Um clássico entre as apaixonadas por perfumes doces. Ele combina frutas vermelhas, flor de laranjeira e baunilha, resultando em uma fragrância sedutora e sofisticada. Perfeito para noites especiais, tem fixação excelente e um toque de mistério.

2. La Vie Est Belle – Lancôme

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Um dos perfumes importados mais icônicos quando o assunto é doçura envolvente. Com notas de íris, jasmim, pralinê e baunilha, é intenso e extremamente elegante.

Ideal para quem gosta de se destacar e transmitir confiança com sofisticação.

3. Kriska Drama – Natura

Opção nacional que entrega potência e personalidade. Suas notas de pimenta rosa, baunilha e âmbar criam uma aura quente e marcante. Um perfume doce que surpreende tanto na performance quanto no preço acessível.

Escolha seu próximo cheiro!

Quem ama perfumes doces sabe que eles são inesquecíveis. Essas três fragrâncias unem intensidade, feminilidade e sofisticação, garantindo presença em qualquer ocasião.

VEJA TAMBÉM: Body Splash, Perfume ou Parfum: como escolher a fragrância ideal?

Leia também

5 perfumes femininos com cheiro de rica que não pesam no bolso
PERFUMES

5 perfumes femininos com cheiro de rica que não pesam no bolso
4 dicas para escolher o brilho labial ideal
Beleza

4 dicas para escolher o brilho labial ideal

Compartilhe

Tags