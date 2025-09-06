3 fragrâncias doces para quem ama notas envolventes e marcantes
Do nacional ao importado, confira três fragrâncias femininas doces que encantam com notas envolventes e presença inesquecível.
Clique aqui e escute a matéria
Os perfumes doces têm um lugar especial na perfumaria: são intensos, marcantes e irresistíveis para quem gosta de deixar rastro por onde passa.
Daquelas fragrâncias que abraçam e transmitem personalidade, eles conquistam tanto no dia a dia quanto em ocasiões especiais. Selecionamos 3 opções para quem não abre mão desse estilo envolvente.
1. Glamour Secrets Black – O Boticário
Um clássico entre as apaixonadas por perfumes doces. Ele combina frutas vermelhas, flor de laranjeira e baunilha, resultando em uma fragrância sedutora e sofisticada. Perfeito para noites especiais, tem fixação excelente e um toque de mistério.
2. La Vie Est Belle – Lancôme
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Um dos perfumes importados mais icônicos quando o assunto é doçura envolvente. Com notas de íris, jasmim, pralinê e baunilha, é intenso e extremamente elegante.
Ideal para quem gosta de se destacar e transmitir confiança com sofisticação.
3. Kriska Drama – Natura
Opção nacional que entrega potência e personalidade. Suas notas de pimenta rosa, baunilha e âmbar criam uma aura quente e marcante. Um perfume doce que surpreende tanto na performance quanto no preço acessível.
Escolha seu próximo cheiro!
Quem ama perfumes doces sabe que eles são inesquecíveis. Essas três fragrâncias unem intensidade, feminilidade e sofisticação, garantindo presença em qualquer ocasião.