4 dicas para escolher o brilho labial ideal
O brilho labial ideal não apenas valoriza a maquiagem, mas também protege e hidrata os lábios, evitando ressecamento e desconforto
O brilho labial é um item indispensável na maquiagem, capaz de valorizar o look e realçar a beleza natural dos lábios. Mas com tantas opções disponíveis no mercado, escolher o produto certo pode ser um desafio.
Para acertar na escolha e garantir lábios bonitos, hidratados e com acabamento perfeito, selecionamos quatro dicas essenciais. Confira:
1. Considere o tom da sua pele
Escolher um brilho labial que harmonize com o tom da sua pele é fundamental. Pele clara combina bem com tons suaves, como rosa e pêssego, enquanto tons médios e escuros podem apostar em vermelhos, vinhos ou marrons.
Brilhos transparentes ou com efeito perolado funcionam para todos os tons, oferecendo versatilidade e naturalidade.
2. Avalie a textura e acabamento
Brilhos labiais podem ter diferentes texturas: cremosos, líquidos, em gel ou com efeito cintilante.
Quem busca hidratação intensa deve optar por fórmulas cremosas, enquanto quem prefere lábios mais iluminados pode escolher brilhos com partículas de glitter ou efeito molhado. O acabamento deve refletir o estilo desejado, seja natural, sofisticado ou impactante.
3. Leve em conta a durabilidade
A durabilidade do brilho labial varia de acordo com a fórmula. Produtos mais fluidos e leves exigem reaplicação ao longo do dia, enquanto versões enriquecidas com manteigas e ceras oferecem maior fixação.
Avaliar o tempo de uso necessário ajuda a escolher um brilho que combine com a rotina e com a ocasião.
4. Observe os benefícios adicionais
Muitos brilhos labiais oferecem benefícios extras, como hidratação, proteção solar (FPS) ou ação antioxidante. Para lábios secos ou sensíveis, é recomendado escolher produtos que contenham ingredientes nutritivos, como óleo de coco, manteiga de karité ou vitamina E.
Esses ativos ajudam a manter os lábios saudáveis e protegidos, além de melhorar o aspecto estético.