Cabelo | Notícia

Cabelo saudável começa no couro cabeludo: os tratamentos que estão em alta

Cada vez mais especialistas reforçam que a saúde dos fios começa na raiz, e os tratamentos para o couro cabeludo estão ganhando destaque

Por Bruna Oliveira Publicado em 05/09/2025 às 16:49
Mulher com cabelo embaraçado e descuidado.
Mulher com cabelo embaraçado e descuidado. - Foto: iStock

Por muito tempo, os cuidados com os cabelos estiveram voltados apenas para o comprimento e as pontas.

Máscaras, óleos e finalizadores dominavam as prateleiras, enquanto o couro cabeludo era frequentemente esquecido.

Mas essa lógica vem mudando: cada vez mais especialistas reforçam que a saúde dos fios começa na raiz, e os tratamentos para o couro cabeludo estão ganhando destaque no universo da beleza.

A tendência já é vista como um passo essencial para conquistar cabelos mais fortes, volumosos e cheios de vitalidade.

Por que o couro cabeludo importa tanto

O couro cabeludo funciona como o “solo fértil” de onde nascem os fios.

Quando está equilibrado, favorece o crescimento saudável e reduz problemas como queda, oleosidade excessiva, descamação e até enfraquecimento capilar. Já um couro cabeludo negligenciado pode comprometer toda a saúde dos cabelos.

Tratamentos em alta

Esfoliação capilar: remove células mortas e resíduos de produtos, desobstruindo os poros e estimulando a oxigenação.

Tônicos fortalecedores: enriquecidos com vitaminas e ativos como cafeína, biotina e niacinamida, melhoram a circulação e fortalecem o bulbo capilar.

Massagens estimulantes: além de relaxantes, ativam a circulação sanguínea, favorecendo o crescimento.

Produtos detox: shampoos de limpeza profunda ou com ativos purificantes equilibram a oleosidade sem ressecar.

Terapias calmantes: fórmulas com aloe vera, chá verde ou camomila aliviam coceira e irritações.

Rotina de cuidados práticos

  • Higienize de acordo com sua necessidade, evitando tanto o excesso quanto a falta de lavagens.
  • Inclua um esfoliante capilar semanalmente, principalmente se usar muitos finalizadores ou tiver couro cabeludo oleoso.
  • Aplique tônicos regularmente para nutrir a raiz e fortalecer os fios desde o início.
  • Invista em massagens rápidas durante a aplicação dos produtos, potencializando os efeitos.


