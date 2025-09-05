fechar
Simpatia do Tomate: Faça seu cabelo crescer rápido com esse ritual poderoso!

A simpatia do tomate pode ser uma grande aliada para as pessoas que desejam fazer o cabelo crescer mais rápido. Veja o passo a passo desse ritual!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 05/09/2025 às 8:53
Imagem ilustrativa de uma mulher com cabelo bonito!
Imagem ilustrativa de uma mulher com cabelo bonito! - Reprodução/ iStock

A busca por um cabelo longo, forte e saudável é um desejo comum, e muitas pessoas recorrem a rituais e crenças populares para dar um empurrãozinho ao crescimento dos fios.

Entre as diversas práticas, a simpatia do tomate se destaca como uma das mais inusitadas e, segundo a crença popular, eficaz.

Nesta matéria, vamos apresentar o passo a passo desse ritual para você testar em casa. Veja agora!

Simpatia o tomate para o cabelo crescer rápido

De acordo com o portal "AstroCentro", esse ritual precisa de ingredientes muito simples e facilmente encontrados em casa.

Reprodução/ iStock
Imagem ilustrativa de uma mulher com cabelo bonito! - Reprodução/ iStock

Materiais:

  • Três tomates bem maduros;
  • Sabão de coco;
  • Toalha.

Como fazer?

Comece separando os três tomates sem lavá-los, e esfregando-os por toda a extensão da cabeça e dos cabelos.

Dê uma atenção especial ao couro cabeludo, utilizando todo o tomate, desde a casca até as sementes.

Depois de massagear bem a cabeça, enrole seus cabelos com a toalha e deixe por pelo menos duas horas.

Quando o tempo acabar, lave seus cabelos normalmente com o sabão de coco, sem deixar nenhum vestígio do tomate.

Faça essa simpatia todos os dias durante uma semana e você se surpreenderá com os resultados.

