Simpatia do copo com açúcar: Faça o ritual para conquistar a pessoa amada!
A simpatia do copo com açúcar, além de trazer a pessoa amada para sua vida, ela ainda virá mais doce, carinhosa, atenciosa e interessada por você!
Se você está em busca de uma ajuda para conquistar a pessoa especial, esta matéria é para você!
A seguir, separamos o passo a passo de uma simpatia simples e poderosa que usa o açúcar, um ingrediente que simboliza a doçura e a atração, para te ajudar a conquistar o seu crush. Veja agora!
Simpatia do copo com açúcar
De acordo com o portal AstroCentro, esse ritual é um dos melhores para conquistar uma pessoa.
Materiais:
- 1 copo de vidro;
- 3 colheres de açúcar;
- 3 colheres de mel;
- Prato branco;
- Papel e lápis.
Como fazer?
Comece escrevendo no papel o nome completo da pessoa que você deseja conquistar. Caso não tenha o nome completo, pode usar o primeiro nome ou até mesmo o apelido.
No verso do papel, escreva a seguinte frase: "Que o teu amor por mim, (nome da pessoa), cresça e se adoce como este mel vai adoçar este papel".
Em seguida, dobre o papel três vezes. Insira esse papel dentro do copo e coloque em cima dele as 3 colheres de mel. Faça essa ação sempre mentalizando o seu amor vindo até você, apaixonado, meigo e carinhoso.
Feito isso, adicione as 3 colheres de açúcar. Coloque o copo virado ao contrário em cima de um prato branco. A boca do copo deve ficar virada para baixo.
Deixe o copo nessa posição por 24 horas seguidas. Quando passar esse tempo, pode lavar o copo e o prato e usar normalmente.