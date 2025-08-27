Simpatia do copo com açúcar: Faça o ritual para conquistar a pessoa amada!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A simpatia do copo com açúcar, além de trazer a pessoa amada para sua vida, ela ainda virá mais doce, carinhosa, atenciosa e interessada por você!

Clique aqui e escute a matéria

Se você está em busca de uma ajuda para conquistar a pessoa especial, esta matéria é para você!

A seguir, separamos o passo a passo de uma simpatia simples e poderosa que usa o açúcar, um ingrediente que simboliza a doçura e a atração, para te ajudar a conquistar o seu crush. Veja agora!

Simpatia do copo com açúcar

De acordo com o portal AstroCentro, esse ritual é um dos melhores para conquistar uma pessoa.

Imagem ilustrativa de um copo! - Reprodução/ Pexels

Materiais:

1 copo de vidro;



3 colheres de açúcar;



3 colheres de mel;



Prato branco;



Papel e lápis.

Como fazer?

Comece escrevendo no papel o nome completo da pessoa que você deseja conquistar. Caso não tenha o nome completo, pode usar o primeiro nome ou até mesmo o apelido.

No verso do papel, escreva a seguinte frase: "Que o teu amor por mim, (nome da pessoa), cresça e se adoce como este mel vai adoçar este papel".

Em seguida, dobre o papel três vezes. Insira esse papel dentro do copo e coloque em cima dele as 3 colheres de mel. Faça essa ação sempre mentalizando o seu amor vindo até você, apaixonado, meigo e carinhoso.

Feito isso, adicione as 3 colheres de açúcar. Coloque o copo virado ao contrário em cima de um prato branco. A boca do copo deve ficar virada para baixo.

Deixe o copo nessa posição por 24 horas seguidas. Quando passar esse tempo, pode lavar o copo e o prato e usar normalmente.