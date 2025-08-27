Simpatia da romã para conquistar o boy

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O ritual feito a romã pode ser um grande aliado para conquistar aquela pessoa amada. Separamos o passo a passo da simpatia para você testar em casa!

A busca pelo amor verdadeiro é algo frequente na vida de muitas pessoas.

Por esse motivo, existem simpatias amorosas que são capazes de ajudar a encontrar a pessoa amada.

Nesta matéria, vamos apresentar o ritual da romã, perfeita para conquistar alguém. Veja agora!

Simpatia da romã

De acordo com o portal AstroCentro, essa simpatia é simples e prática de fazer.

Imagem ilustrativa de um casal feliz! - Reprodução/ iStock

Materiais:

7 romãs;



1 folha de papel;



1 caneta ou lápis;



1 faca;



1 tesoura.

Como fazer?

Primeiro, pegue um papel branco e corte em apenas 7 pedaços.

Escreva o nome da pessoa amada que você deseja conquistar em cada um dos 7 papéis.

Depois, faça um furo nas 7 romãs e coloque um pedaço de papel dentro de cada uma.

Quando for 6h da tarde, jogue as romãs com o papel dentro em um jardim e repita sete vezes a seguinte frase: "Vai romã, vem (nome do boy)".