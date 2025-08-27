Simpatia da romã para conquistar o boy
O ritual feito a romã pode ser um grande aliado para conquistar aquela pessoa amada. Separamos o passo a passo da simpatia para você testar em casa!
Clique aqui e escute a matéria
A busca pelo amor verdadeiro é algo frequente na vida de muitas pessoas.
Por esse motivo, existem simpatias amorosas que são capazes de ajudar a encontrar a pessoa amada.
Nesta matéria, vamos apresentar o ritual da romã, perfeita para conquistar alguém. Veja agora!
Simpatia da romã
De acordo com o portal AstroCentro, essa simpatia é simples e prática de fazer.
Materiais:
- 7 romãs;
- 1 folha de papel;
- 1 caneta ou lápis;
- 1 faca;
- 1 tesoura.
Como fazer?
Primeiro, pegue um papel branco e corte em apenas 7 pedaços.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Escreva o nome da pessoa amada que você deseja conquistar em cada um dos 7 papéis.
- VEJA TAMBÉM: Simpatia poderosa para engravidar de menino
Depois, faça um furo nas 7 romãs e coloque um pedaço de papel dentro de cada uma.
Quando for 6h da tarde, jogue as romãs com o papel dentro em um jardim e repita sete vezes a seguinte frase: "Vai romã, vem (nome do boy)".