Simpatia poderosa para pagar dívidas e sair do vermelho!
Está desejando se livrar das suas dívidas? Separamos uma simpatia simples e muito poderosa que pode te ajudar a sair do vermelho rapidamente!
Sair do vermelho é um dos maiores desafios na vida de muitas pessoas.
A pressão financeira, o estresse e a sensação de impotência podem ser esmagadores.
Nesse cenário, muitas pessoas buscam não apenas soluções práticas, mas também uma ajuda extra em crenças e rituais.
A seguir, vamos apresentar uma simpatia poderosa para pagar dívidas e sair do vermelho. Veja agora!
Simpatia para pagar dívidas rapidamente
De acordo com o portal AstroCentro, essa é a melhor simpatia para acabar com as dívidas.
Materiais:
- 1 tecido de algodão branco com 14 cm de comprimento e 5 cm de largura;
- Linha branca;
- 1 agulha;
- 1 cordão branco;
- 7 moedas de qualquer valor.
Como fazer?
Essa simpatia deve ser preparada em duas etapas.
Na primeira etapa, o ritual deve ser realizado em uma noite de lua nova e a segunda, na manhã seguinte.
Na noite de lua nova, dobre o tecido de algodão ao meio e costure as laterais utilizando linha branca. Assim, você criará um saquinho de 7 cm de altura.
Às 7h da manhã do dia seguinte, coloque no saquinho 7 moedas, uma por uma, mentalizando que você está recebendo o dinheiro que precisa para pagar todas as suas dívidas.
Tampe a boca do saquinho utilizando o cordão branco. Ele deve ser enrolado 7 vezes em torno do tecido.
Para finalizar, dê 7 nós enquanto faz a oração de Santa Edwiges:
"Ó, Santa Edwiges!
Vós que na Terra fostes o amparo dos pobres, a ajuda dos desvalidos e o socorro dos endividados, e no Céu agora desfrutais do eterno prêmio da caridade que em vida praticastes.
Suplicante te peço que sejais minha advogada, para que eu obtenha de Deus o auxílio de que urgentemente necessito: (faça o seu pedido específico). Alcançai-me também a suprema graça da salvação eterna.
Santa Edwiges, rogai por nós!
Amém!".