Simpatia para Sorte: 3 rituais perfeitos para iniciar bem a semana
Consiga boas vibrações nos próximos dias com essas simpatias incríveis. Separamos três opções para você fazer em casa e aproveitar o máximo!
A semana já começou e, com ela, a chance de renovar as energias e atrair boas vibrações.
Para dar um empurrãozinho no destino, muitas pessoas acabam procurando as famosas simpatias.
Nesta matéria, vamos apresentar três rituais poderosos para atrair sorte. Veja agora!
Simpatias para sorte
De acordo com o portal AltoAstral, essas são as melhores simpatias para fazer e atrair mais sorte na vida:
1. Sorte na rotina
Na noite de uma segunda-feira, coloque pétalas de uma rosa vermelha dentro de um pires branco.
Depois, acenda uma vela branca em cima do mesmo pires que está com as pétalas.
Repita esses mesmos passos durante sete dias, trocando as pétalas de rosa todos os dias e colocando à volta da vela um punhado de sal grosso.
É importante rezar uma oração de sua preferência e agradecer a semana de sorte que será atraída para sua rotina.
A simpatia pode ser realizada uma vez por mês.
2. Sorte em casa
Comece fervendo um litro de água e adicione três sementes de girassol, três de coentro e um punhado de erva-doce.
Feito isso, mexa bem e diga as seguintes palavras:
"A minha vida muda agora, em nome da Grande Mãe. Nessa poção está a energia da natureza, que dissipa todo o mal e traz boa sorte".
Quando fizer isso, desligue o fogo, aguarde a mistura atingir um ponto agradável para sua pele, coe e despeje no seu corpo, do pescoço para baixo.
3. Sorte geral na semana
Para finalizar, essa simpatia também deve ser realizada em uma segunda-feira.
Comece acendendo um incenso de sândalo e o segure com a mão esquerda. Depois disso, deixe que as cinzas desse incenso caiam em um pedaço de papel branco.
Enquanto o incenso queima, diga as seguintes palavras:
"Mudo hoje o meu destino. Pois assim, o mal se dissipa agora em todos os setores da minha vida. Sou cada vez mais sortuda e feliz".
Por fim, embrulhe o papel com as cinzas e jogue tudo no lixo.