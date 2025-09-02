3 simpatias populares para tentar adivinhar o sexo do bebê
Existem algumas simpatias que são capazes de ajudar a adivinhar o sexo do bebê. A seguir, vamos apresentar os três rituais mais populares!
Clique aqui e escute a matéria
A espera por um bebê é um dos momentos mais mágicos e cheios de expectativas na vida de uma família.
Além da ansiedade pela chegada, uma das maiores curiosidades é saber se o novo membro será um menino ou uma menina.
Nesta matéria, vamos apresentar três simpatias poderosas que são perfeitas para tentar adivinhar o sexo do bebê. Veja agora!
Simpatias para tentar adivinhar o sexo do bebê
De acordo com o portal "Bebê", essas são as melhores simpatias para você fazer em casa.
1. Simpatia da aliança
O ritual precisa de uma aliança e um fio de cabelo ou uma corrente fina.
Basta amarrar a aliança e segurá-la suspensa sobre a barriga da gestante.
Se o objeto balançar em linha reta, o bebê será um menino. Se fizer movimentos circulares, será uma menina.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
2. Jogo do garfo e da colher
Primeiro, procure alguém da sua confiança para fazer esse ritual.
Comece escondendo um garfo e uma colher debaixo de duas almofadas, sem que a gestante veja onde estão.
Depois, ela deve se sentar em uma das almofadas sem saber o que há embaixo.
Se for o garfo, a tradição sugere que será um menino. Se for a colher, será uma menina.
- VEJA TAMBÉM: Simpatia para afastar pessoas ruins com limão
3. Simpatia do repolho roxo
Por fim, essa simpatia envolve um teste com a água do repolho roxo.
Para fazer, ferva pedaços grandes do vegetal em água e deixe esfriar por cerca de dez minutos.
Em seguida, misture partes iguais da água do cozimento com uma amostra de urina da gestante.
Se a mistura ficar avermelhada ou rosa, o bebê será um menino. Se permanecer roxa ou violeta, será uma menina.