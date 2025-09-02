3 simpatias populares para tentar adivinhar o sexo do bebê

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Existem algumas simpatias que são capazes de ajudar a adivinhar o sexo do bebê. A seguir, vamos apresentar os três rituais mais populares!

A espera por um bebê é um dos momentos mais mágicos e cheios de expectativas na vida de uma família.

Além da ansiedade pela chegada, uma das maiores curiosidades é saber se o novo membro será um menino ou uma menina.

Nesta matéria, vamos apresentar três simpatias poderosas que são perfeitas para tentar adivinhar o sexo do bebê. Veja agora!

Simpatias para tentar adivinhar o sexo do bebê

De acordo com o portal "Bebê", essas são as melhores simpatias para você fazer em casa.

Imagem ilustrativa de uma mulher grávida! - Reprodução/ iStock

1. Simpatia da aliança

O ritual precisa de uma aliança e um fio de cabelo ou uma corrente fina.

Basta amarrar a aliança e segurá-la suspensa sobre a barriga da gestante.

Se o objeto balançar em linha reta, o bebê será um menino. Se fizer movimentos circulares, será uma menina.

2. Jogo do garfo e da colher

Primeiro, procure alguém da sua confiança para fazer esse ritual.

Comece escondendo um garfo e uma colher debaixo de duas almofadas, sem que a gestante veja onde estão.

Depois, ela deve se sentar em uma das almofadas sem saber o que há embaixo.

Se for o garfo, a tradição sugere que será um menino. Se for a colher, será uma menina.

3. Simpatia do repolho roxo

Por fim, essa simpatia envolve um teste com a água do repolho roxo.

Para fazer, ferva pedaços grandes do vegetal em água e deixe esfriar por cerca de dez minutos.

Em seguida, misture partes iguais da água do cozimento com uma amostra de urina da gestante.

Se a mistura ficar avermelhada ou rosa, o bebê será um menino. Se permanecer roxa ou violeta, será uma menina.