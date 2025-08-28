Simpatia do chuchu para agarrar um amor!
Está desejando amarrar o amor de uma pessoa? A simpatia do chuchu pode acabar se tornando uma grande aliada nisso. Veja o passo a passo!
A busca por um amor verdadeiro é algo frequente na vida de muitas pessoas.
Pensando nisso, separamos o passo a passo da simpatia do chuchu.
Com esse ritual simples e poderoso, você vai conseguir amarrar o coração da sua pessoa amada. Veja agora!
Simpatia do chuchu
De acordo com o portal AstroCentro, o preparo dessa simpatia é muito simples.
Materiais:
- 1 chuchu inteiro;
- 1 folha de papel nova;
- 1 lápis;
- 1 pedaço de barbante.
Como fazer?
Comece cortando o chuchu ao meio, no sentido do comprimento.
Com o lápis, escreva no papel o nome do seu amor. Coloque o papel entre as duas partes do chuchu e amarre com o barbante.
Feito isso, leve o chuchu amarrado até a geladeira e coloque dentro do freezer. Deixe ele congelando por três dias seguidos.
No quarto dia, pegue o chuchu congelado e jogue fora, no lixo.
Para que essa simpatia fique mais poderosa, o indicado é fazer uma oração da sua preferência, mentalizando a pessoa amada.