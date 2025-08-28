fechar
Simpatia do chuchu para agarrar um amor!

Está desejando amarrar o amor de uma pessoa? A simpatia do chuchu pode acabar se tornando uma grande aliada nisso. Veja o passo a passo!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 28/08/2025 às 8:22
Imagem ilustrativa de chuchu!
Imagem ilustrativa de chuchu! - Reprodução/ iStock

A busca por um amor verdadeiro é algo frequente na vida de muitas pessoas.

Pensando nisso, separamos o passo a passo da simpatia do chuchu.

Com esse ritual simples e poderoso, você vai conseguir amarrar o coração da sua pessoa amada. Veja agora!

Simpatia do chuchu

De acordo com o portal AstroCentro, o preparo dessa simpatia é muito simples.

Reprodução/ iStock
Materiais:

  • 1 chuchu inteiro;
  • 1 folha de papel nova;
  • 1 lápis;
  • 1 pedaço de barbante.

Como fazer?

Comece cortando o chuchu ao meio, no sentido do comprimento.

Com o lápis, escreva no papel o nome do seu amor. Coloque o papel entre as duas partes do chuchu e amarre com o barbante.

Feito isso, leve o chuchu amarrado até a geladeira e coloque dentro do freezer. Deixe ele congelando por três dias seguidos.

No quarto dia, pegue o chuchu congelado e jogue fora, no lixo.

Para que essa simpatia fique mais poderosa, o indicado é fazer uma oração da sua preferência, mentalizando a pessoa amada.

