Simpatias | Notícia

Simpatia para amansar o marido ciumento

O ciúmes excessivo está desgastando o seu relacionamento? Separamos uma simpatia simples e poderosa que pode ajudar a acabar com esse sentimento!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 25/08/2025 às 7:26
Imagem ilustrativa de um casal brigando
Imagem ilustrativa de um casal brigando - Reprodução/ iStock

O ciúme pode ser um dos maiores desafios em um relacionamento, minando a confiança e a tranquilidade do casal.

Quando a situação se torna insustentável, muitas pessoas buscam nas simpatias uma forma de restaurar a paz.

Nesta matéria, vamos apresentar a melhor simpatia para amansar marido e acabar com os ciúmes. Veja agora!

Simpatia para amansar o marido ciumento

De acordo com o portal AstroCentro, apenas quatro materiais são necessários para fazer esse ritual.

Materiais:

  • 1 papel branco;
  • 1 lápis;
  • 1 copo ou frasco;
  • 1 punhado de açúcar.

Como fazer?

Comece o ritual escrevendo o nome dele no papel.

Feito isso, dobre o papel com o nome dentro até ficar bem pequeno.

Coloque em um copo ou frasco e adicione açúcar por cima do papel até que ele fique bem coberto, mentalizando seu marido meigo, doce e calmo.

Para finalizar, tampe o copo ou frasco e esconda em algum lugar que ninguém veja ou mexa, nem você.

