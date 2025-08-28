fechar
Simpatia para afastar pessoas ruins com limão

O limão, muito utilizado na cozinha, também pode ser um grande aliado para afastar pessoas ruins da sua vida. Saiba como fazer a simpatia!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 28/08/2025 às 8:43
Imagem ilustrativa de limões!
Imagem ilustrativa de limões! - Reprodução/ iStock

O nosso dia a dia é feito de interações, e nem sempre elas são positivas.

Às vezes, sentimos que a energia de certas pessoas nos afeta, nos deixa para baixo ou, de alguma forma, prejudica a nossa vida.

Pensando nisso, separamos uma simpatia com limão que é perfeita para afastar pessoas ruins da vida. Veja agora!

Simpatia do limão

De acordo com o portal AstroCentro, esse ritual é perfeito para deixar uma pessoa mal-intencionada longe.

Reprodução/ iStock
Imagem ilustrativa de limões! - Reprodução/ iStock

Materiais:

  • 2 limões;
  • 1 folha de papel nova e sem linhas;
  • 1 pote com tampa;
  • 1 lápis.

Como fazer?

Primeiro, separe todos os ingredientes necessários e vá para um local da sua casa onde possa se concentrar.

Feito isso, pegue a folha de papel e corte em tiras. Escreva nessas tiras de papel os nomes das pessoas que você acredita que são ruins.

Enquanto você estiver anotando esses nomes, concentre-se em cada uma dessas pessoas e peça ao cosmos que elas e quaisquer pessoas que lhe desejem o mal se afastem de você e sigam seus próprios caminhos.

Para finalizar, pegue os dois limões e os esprema dentro do pote.

Coloque as tiras de papel de modo que fiquem mergulhadas, tampe o pote e o coloque dentro do congelador durante o tempo que achar necessário.

Quando finalmente chegar esse tempo, pode jogar o pote e seu conteúdo no lixo.

