Simpatia do café para arrumar emprego

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Existem diversas simpatias que são capazes de ajudar a encontrar um emprego. Separamos apenas uma, mas muito poderosa, para você testar em casa!

Clique aqui e escute a matéria

A busca por um novo emprego é um dos momentos mais desafiadores na vida de uma pessoa.

Além de preparar o currículo e se dedicar nas entrevistas, muitas pessoas buscam uma força extra em rituais e crenças populares.

Nesta matéria, vamos apresentar a simpatia do café. Esse ritual é ideal para quem deseja arrumar um emprego rápido.

Simpatia do café

De acordo com o portal AstroCentro, esse ritual é muito poderoso e vai te ajudar a arrumar um bom emprego.

Imagem ilustrativa de uma mulher feliz - Reprodução/ iStock

Materiais:

Água;



Pó de café;



1 xícara;



Um currículo impresso;



Oração de Santo Expedito.

Como fazer?

Primeiro, faça um café bem forte e coloque em uma xícara.

Feito isso, coloque a xícara em um lugar que seja alto.

VEJA TAMBÉM: Simpatia para afastar pessoas ruins com limão

Quando fizer isso, grampeie a oração no currículo e segure as folhas na mão.

Enquanto lê a oração de Santo Expedito (específica para abrir caminhos), coloque toda a sua fé.

Jogue o café fora no outro dia e repita esse processo durante sete dias.