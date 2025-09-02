Simpatia do café para arrumar emprego
Existem diversas simpatias que são capazes de ajudar a encontrar um emprego. Separamos apenas uma, mas muito poderosa, para você testar em casa!
A busca por um novo emprego é um dos momentos mais desafiadores na vida de uma pessoa.
Além de preparar o currículo e se dedicar nas entrevistas, muitas pessoas buscam uma força extra em rituais e crenças populares.
Nesta matéria, vamos apresentar a simpatia do café. Esse ritual é ideal para quem deseja arrumar um emprego rápido.
Simpatia do café
De acordo com o portal AstroCentro, esse ritual é muito poderoso e vai te ajudar a arrumar um bom emprego.
Materiais:
- Água;
- Pó de café;
- 1 xícara;
- Um currículo impresso;
- Oração de Santo Expedito.
Como fazer?
Primeiro, faça um café bem forte e coloque em uma xícara.
Feito isso, coloque a xícara em um lugar que seja alto.
Quando fizer isso, grampeie a oração no currículo e segure as folhas na mão.
Enquanto lê a oração de Santo Expedito (específica para abrir caminhos), coloque toda a sua fé.
Jogue o café fora no outro dia e repita esse processo durante sete dias.