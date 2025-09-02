fechar
Simpatia do café para arrumar emprego

Existem diversas simpatias que são capazes de ajudar a encontrar um emprego. Separamos apenas uma, mas muito poderosa, para você testar em casa!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 02/09/2025 às 8:25
Imagem ilustrativa de uma mulher feliz
Imagem ilustrativa de uma mulher feliz - Reprodução/ iStock

A busca por um novo emprego é um dos momentos mais desafiadores na vida de uma pessoa.

Além de preparar o currículo e se dedicar nas entrevistas, muitas pessoas buscam uma força extra em rituais e crenças populares.

Nesta matéria, vamos apresentar a simpatia do café. Esse ritual é ideal para quem deseja arrumar um emprego rápido.

Simpatia do café

De acordo com o portal AstroCentro, esse ritual é muito poderoso e vai te ajudar a arrumar um bom emprego.

Materiais:

  • Água;
  • Pó de café;
  • 1 xícara;
  • Um currículo impresso;
  • Oração de Santo Expedito.

Como fazer?

Primeiro, faça um café bem forte e coloque em uma xícara.

Feito isso, coloque a xícara em um lugar que seja alto.

Quando fizer isso, grampeie a oração no currículo e segure as folhas na mão.

Enquanto lê a oração de Santo Expedito (específica para abrir caminhos), coloque toda a sua fé.

Jogue o café fora no outro dia e repita esse processo durante sete dias.

