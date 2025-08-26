Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Essa simpatia simples e poderosa promete aumentar as suas chances de engravidar. Separamos o passo a passo do ritual para você fazer em casa!

Clique aqui e escute a matéria

O desejo de ser mãe é um dos mais profundos na vida de muitas mulheres.

A jornada para a maternidade, no entanto, pode ser cheia de desafios e incertezas.

Em meio a tratamentos médicos e a busca por respostas, muitas pessoas se apegam à fé e a rituais antigos que trazem esperança e conforto.

Entre eles, uma das mais conhecidas é a simpatia com clara de ovo para engravidar.

Nesta matéria, vamos apresentar o passo a passo desse ritual simples. Veja agora!

Simpatia para engravidar

Imagem ilustrativa de uma mulher grávida! - Reprodução/ iStock

Materiais:

Clara de ovo;



Copo descartável.

Como fazer?

Para favorecer a fertilidade, pegue a clara de um ovo, coloque em um copo descartável e deixe na frente da casa por uma noite.

Na manhã seguinte, faça uma oração para o santo de sua devoção e jogue o copo com a clara no lixo.