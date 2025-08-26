Simpatia com clara de ovo para engravidar
Essa simpatia simples e poderosa promete aumentar as suas chances de engravidar. Separamos o passo a passo do ritual para você fazer em casa!
Clique aqui e escute a matéria
O desejo de ser mãe é um dos mais profundos na vida de muitas mulheres.
A jornada para a maternidade, no entanto, pode ser cheia de desafios e incertezas.
Em meio a tratamentos médicos e a busca por respostas, muitas pessoas se apegam à fé e a rituais antigos que trazem esperança e conforto.
Entre eles, uma das mais conhecidas é a simpatia com clara de ovo para engravidar.
Nesta matéria, vamos apresentar o passo a passo desse ritual simples. Veja agora!
Simpatia para engravidar
Materiais:
- Clara de ovo;
- Copo descartável.
Como fazer?
Para favorecer a fertilidade, pegue a clara de um ovo, coloque em um copo descartável e deixe na frente da casa por uma noite.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Na manhã seguinte, faça uma oração para o santo de sua devoção e jogue o copo com a clara no lixo.