Simpatia para a pessoa se arrepender e pedir desculpas
Acabou brigando com uma pessoa que não reconhece o erro? Separamos uma simpatia simples e poderosa que pode ajudar a acabar com isso!
Mágoas e desentendimentos são parte da vida, mas a dor de uma palavra não dita ou de um pedido de desculpas que nunca vem pode ser difícil de suportar.
Em momentos como esse, muitas pessoas recorrem a rituais e a simpatias para encontrar paz e esperança, buscando uma forma de influenciar a situação e abrir o coração da outra pessoa para o arrependimento.
Nesta matéria, vamos apresentar uma simpatia perfeita para fazer alguém se arrepender de um erro. Veja agora!
Simpatia para a pessoa se arrepender
De acordo com o portal AstroCentro, essa simpatia costuma trazer muitos resultados.
Materiais:
- Pote com tampa;
- Bife de fígado;
- Papel branco;
- 1 caneta;
- 1 limão;
- 1 cebola.
Como fazer?
Coloque o bife de fígado dentro do pote com tampa. Em seguida, pegue a caneta e escreva o nome da pessoa que você deseja que venha pedir desculpas no pedaço de papel branco.
Deixe o papel com o nome da pessoa em cima do bife de fígado. Depois, esprema o limão em cima do nome da pessoa e adicione pedaços de cebola.
Feito isso, tampe o pote e segure-o com muita fé dizendo as seguintes palavras:
"Dona Maria Farrapo, peço que a senhora faça com que (diga o nome da pessoa) venha me pedir perdão por tudo o que ela me fez. (Aqui, você pode citar o que a pessoa fez a você que te magoou)".
Vire o pote de cabeça para baixo e deixe no quintal da sua casa ou esconda em algum lugar por 7 dias.
Durante esses 7 dias, peça todos os dias para a dona Maria Farrapo fazer com que a pessoa venha te pedir desculpas.
Quando passar esses dias, jogue o bife de fígado e tudo o que estava dentro do pote fora.