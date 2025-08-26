Simpatia para a pessoa se arrepender e pedir desculpas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Acabou brigando com uma pessoa que não reconhece o erro? Separamos uma simpatia simples e poderosa que pode ajudar a acabar com isso!

Mágoas e desentendimentos são parte da vida, mas a dor de uma palavra não dita ou de um pedido de desculpas que nunca vem pode ser difícil de suportar.

Em momentos como esse, muitas pessoas recorrem a rituais e a simpatias para encontrar paz e esperança, buscando uma forma de influenciar a situação e abrir o coração da outra pessoa para o arrependimento.

Nesta matéria, vamos apresentar uma simpatia perfeita para fazer alguém se arrepender de um erro. Veja agora!

Simpatia para a pessoa se arrepender

De acordo com o portal AstroCentro, essa simpatia costuma trazer muitos resultados.

Imagem ilustrativa de duas pessoas brigadas! - Reprodução/ iStock

Materiais:

Pote com tampa;



Bife de fígado;



Papel branco;



1 caneta;



1 limão;



1 cebola.

Como fazer?

Coloque o bife de fígado dentro do pote com tampa. Em seguida, pegue a caneta e escreva o nome da pessoa que você deseja que venha pedir desculpas no pedaço de papel branco.

Deixe o papel com o nome da pessoa em cima do bife de fígado. Depois, esprema o limão em cima do nome da pessoa e adicione pedaços de cebola.

Feito isso, tampe o pote e segure-o com muita fé dizendo as seguintes palavras:

"Dona Maria Farrapo, peço que a senhora faça com que (diga o nome da pessoa) venha me pedir perdão por tudo o que ela me fez. (Aqui, você pode citar o que a pessoa fez a você que te magoou)".

Vire o pote de cabeça para baixo e deixe no quintal da sua casa ou esconda em algum lugar por 7 dias.

Durante esses 7 dias, peça todos os dias para a dona Maria Farrapo fazer com que a pessoa venha te pedir desculpas.

Quando passar esses dias, jogue o bife de fígado e tudo o que estava dentro do pote fora.