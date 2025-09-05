Simpatia da calcinha para conquistar o crush
Esse ritual simples e muito poderoso pode ser um grande aliado para conquistar a pessoa amada. Separamos o passo a passo para você testar!
Procurando pelo amor, muitas pessoas acabam apostando em rituais e crenças para dar uma forcinha ao destino.
Entre esses rituais, a simpatia da calcinha é uma das mais conhecidas e curiosas, especialmente popular para quem deseja conquistar o crush.
Nesta matéria, vamos apresentar o passo a passo desse ritual. Veja agora e aproveite!
Simpatia da calcinha
Materiais:
- Foto do crush;
- 4 pregos;
- 1 vasilha com água e mel;
- 1 calcinha.
Como fazer?
Em uma sexta-feira de lua cheia, coloque a foto o crush na vasilha com água e mel.
Dobre a sua calcinha duas vezes e coloque no mesmo pote. É importante deixar a mistura lá a noite toda.
No outro dia, pegue a fotografia e vá até uma árvore que tenha um tronco bem grosso e sente-se embaixo dela do lado em que nasce o sol.
Vire a fotografia para o tronco da árvore e pregue-a com os pregos.
Use a calcinha quando tiver certeza de que irá se encontrar com ele.