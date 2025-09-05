fechar
Simpatia da calcinha para conquistar o crush

Esse ritual simples e muito poderoso pode ser um grande aliado para conquistar a pessoa amada. Separamos o passo a passo para você testar!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 05/09/2025 às 8:29
Imagem ilustrativa de uma calcinha!
Imagem ilustrativa de uma calcinha! - Reprodução/ iStock

Procurando pelo amor, muitas pessoas acabam apostando em rituais e crenças para dar uma forcinha ao destino.

Entre esses rituais, a simpatia da calcinha é uma das mais conhecidas e curiosas, especialmente popular para quem deseja conquistar o crush.

Nesta matéria, vamos apresentar o passo a passo desse ritual. Veja agora e aproveite!

Simpatia da calcinha

Materiais:

  • Foto do crush;
  • 4 pregos;
  • 1 vasilha com água e mel;
  • 1 calcinha.

Como fazer?

Em uma sexta-feira de lua cheia, coloque a foto o crush na vasilha com água e mel.

Dobre a sua calcinha duas vezes e coloque no mesmo pote. É importante deixar a mistura lá a noite toda.

No outro dia, pegue a fotografia e vá até uma árvore que tenha um tronco bem grosso e sente-se embaixo dela do lado em que nasce o sol.

Vire a fotografia para o tronco da árvore e pregue-a com os pregos.

Use a calcinha quando tiver certeza de que irá se encontrar com ele.

