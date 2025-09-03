fechar
Amor Rural: 3 motivos para maratonar este dorama

Com uma história leve, cenários acolhedores e romance, o dorama mostra que às vezes o amor e a felicidade podem estar onde menos se espera

Por Guilherme Gusmão Publicado em 03/09/2025 às 18:14
Imagem do dorama "Amor Rural"
Imagem do dorama "Amor Rural" - Reprodução/ Netflix

O dorama sul-coreano Amor Rural apresenta uma narrativa leve e envolvente, ambientada no interior do país, e tem conquistado destaque entre os fãs do gênero romântico.

Com uma estrutura de episódios curtos e ritmo fluido, a produção se destaca por unir elementos de comédia, cotidiano e desenvolvimento emocional dos personagens em um cenário atípico para as tradicionais séries coreanas.

Estrelado por Choo Young-woo e Joy, integrante do grupo Red Velvet, o drama acompanha a trajetória de um jovem veterinário que, inesperadamente, se muda para uma vila rural para assumir a clínica de seu avô.

A mudança desencadeia uma série de encontros e conflitos com a comunidade local, especialmente com uma policial da região, resultando em um enredo que mistura adaptação, pertencimento e construção de vínculos afetivos.

A seguir, confira três motivos que justificam por que Amor Rural merece ser incluído na sua lista de doramas para assistir.

1. Cenário encantador e vida no campo

O dorama se passa na pacata e fictícia vila de Huidong, com paisagens naturais deslumbrantes, animais fofos e uma comunidade acolhedora.

É impossível não se encantar com o clima bucólico e a calmaria do interior — um verdadeiro refúgio visual e emocional, especialmente para quem está cansado da correria urbana.

Ideal para quem ama natureza, cotidiano simples e aquele clima “slow life”.

2. Romance leve, doce e cheio de química

A relação entre o veterinário Han Ji-yul e a policial Ahn Ja-young começa com pequenos conflitos, mas logo evolui para uma relação cheia de momentos fofos, diálogos divertidos e tensão romântica na medida certa.

A química entre os protagonistas é natural e envolvente, fazendo o espectador torcer pelo casal desde os primeiros episódios.

3. Personagens cativantes e humor na medida certa

Além do casal principal, Amor Rural é recheado de personagens secundários carismáticos e situações engraçadas, que tornam a vila ainda mais viva e divertida.

As interações entre vizinhos, os desafios do campo e até os pequenos desentendimentos cotidianos trazem leveza e um humor sutil que dá o tom da série.

