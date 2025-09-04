Terra Nostra empolga logo na estreia e marca altos números; veja!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Clique aqui e escute a matéria

A estreia da edição especial de Terra Nostra empolgou a TV Globo! O clássico de Benedito Ruy Barbosa voltou ao ar na última segunda-feira (1º), em formato de dobradinha com História de Amor, de Manoel Carlos, e chegou com altos números.

O primeiro capítulo da novela protagonizada por Thiago Lacerda e Ana Paula Arósio anotou 12,9 pontos de média na Grande São Paulo, com 13,6 de pico.

A performance, considerada excelente para a sessão Edição Especial, deixou a Globo na liderança isolada no ranking das audiências. No mesmo horário, a Record anotou 5,6 pontos e o SBT marcou 3,2 de média.

Para efeito de comparação, Cabocla, do mesmo autor, estreou na faixa com 11 pontos, O Cravo e a Rosa anotou 10. História de Amor, ainda no ar na mesma faixa, estreou com impressionantes 14 pontos de média na Grande São Paulo.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br