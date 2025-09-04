Terra Nostra empolga logo na estreia e marca altos números; veja!
A estreia da edição especial de Terra Nostra empolgou a TV Globo! O clássico de Benedito Ruy Barbosa voltou ao ar na última segunda-feira (1º), em formato de dobradinha com História de Amor, de Manoel Carlos, e chegou com altos números.
O primeiro capítulo da novela protagonizada por Thiago Lacerda e Ana Paula Arósio anotou 12,9 pontos de média na Grande São Paulo, com 13,6 de pico.
A performance, considerada excelente para a sessão Edição Especial, deixou a Globo na liderança isolada no ranking das audiências. No mesmo horário, a Record anotou 5,6 pontos e o SBT marcou 3,2 de média.
Para efeito de comparação, Cabocla, do mesmo autor, estreou na faixa com 11 pontos, O Cravo e a Rosa anotou 10. História de Amor, ainda no ar na mesma faixa, estreou com impressionantes 14 pontos de média na Grande São Paulo.
