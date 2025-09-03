Quais alimentos ajudam no crescimento saudável dos cabelos?
O que colocamos no prato reflete diretamente na saúde e na beleza dos fios.
Um cabelo forte, com brilho e crescimento constante não depende apenas de bons produtos ou tratamentos estéticos: a nutrição vinda de dentro é peça-chave nesse processo.
Vitaminas, minerais e proteínas presentes em determinados alimentos atuam na formação da fibra capilar, no fortalecimento do couro cabeludo e na prevenção da queda.
Entender quais nutrientes favorecem esse ciclo é o primeiro passo para conquistar fios mais saudáveis.
Proteínas: a base dos fios
Os cabelos são formados principalmente por queratina, uma proteína. Por isso, carnes magras, ovos, peixes, leguminosas (feijão, lentilha, grão-de-bico) e derivados do leite são indispensáveis para garantir a matéria-prima do crescimento.
Ferro: contra a queda
A deficiência de ferro pode enfraquecer os fios e provocar queda. Alimentos como espinafre, couve, feijão, lentilha e carnes vermelhas magras ajudam a manter os níveis adequados do mineral.
Vitaminas do complexo B: energia para o bulbo capilar
A biotina (B7) é conhecida como a vitamina da beleza, pois contribui para fios mais resistentes. Grãos integrais, nozes, ovos e sementes são boas fontes.
Outras vitaminas do complexo B também participam do metabolismo energético essencial para o crescimento.
Vitamina C: absorção e proteção
Além de estimular o colágeno, importante para a estrutura capilar, a vitamina C melhora a absorção do ferro. Está presente em frutas como laranja, acerola, kiwi e morango.
Ômega 3 e gorduras boas: nutrição de dentro para fora
Peixes como salmão e sardinha, além de sementes de chia e linhaça, fornecem ácidos graxos que hidratam os fios desde a raiz e ajudam a combater a inflamação no couro cabeludo.
Zinco e selênio: minerais estratégicos
Esses micronutrientes auxiliam na renovação celular e no fortalecimento do cabelo. Castanha-do-pará, sementes de abóbora e frutos do mar são excelentes fontes.