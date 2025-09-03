Quais alimentos ajudam no crescimento saudável dos cabelos?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Vitaminas, minerais e proteínas presentes em determinados alimentos atuam na formação da fibra capilar, no fortalecimento do couro cabeludo

Clique aqui e escute a matéria

O que colocamos no prato reflete diretamente na saúde e na beleza dos fios.

Um cabelo forte, com brilho e crescimento constante não depende apenas de bons produtos ou tratamentos estéticos: a nutrição vinda de dentro é peça-chave nesse processo.

Vitaminas, minerais e proteínas presentes em determinados alimentos atuam na formação da fibra capilar, no fortalecimento do couro cabeludo e na prevenção da queda.

Entender quais nutrientes favorecem esse ciclo é o primeiro passo para conquistar fios mais saudáveis.

Proteínas: a base dos fios

Os cabelos são formados principalmente por queratina, uma proteína. Por isso, carnes magras, ovos, peixes, leguminosas (feijão, lentilha, grão-de-bico) e derivados do leite são indispensáveis para garantir a matéria-prima do crescimento.

Ferro: contra a queda

A deficiência de ferro pode enfraquecer os fios e provocar queda. Alimentos como espinafre, couve, feijão, lentilha e carnes vermelhas magras ajudam a manter os níveis adequados do mineral.

Vitaminas do complexo B: energia para o bulbo capilar

A biotina (B7) é conhecida como a vitamina da beleza, pois contribui para fios mais resistentes. Grãos integrais, nozes, ovos e sementes são boas fontes.

Outras vitaminas do complexo B também participam do metabolismo energético essencial para o crescimento.

Vitamina C: absorção e proteção

Além de estimular o colágeno, importante para a estrutura capilar, a vitamina C melhora a absorção do ferro. Está presente em frutas como laranja, acerola, kiwi e morango.

Ômega 3 e gorduras boas: nutrição de dentro para fora

Peixes como salmão e sardinha, além de sementes de chia e linhaça, fornecem ácidos graxos que hidratam os fios desde a raiz e ajudam a combater a inflamação no couro cabeludo.

Zinco e selênio: minerais estratégicos

Esses micronutrientes auxiliam na renovação celular e no fortalecimento do cabelo. Castanha-do-pará, sementes de abóbora e frutos do mar são excelentes fontes.