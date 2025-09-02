fechar
Na semana da Amazônia, Natura lança desafio para criadores de conteúdo

Ação direcionada para 160 influenciadores, em parceria com a Community Creators Academy, busca colocar a região como epicentro de soluções globais

Por Samara Cinobio Publicado em 02/09/2025 às 20:17
NATURA EKOS E DENGO CRIAM EXPERIÊNCIA SENSORIAL INÉDITA PARA CELEBRAR O CACAU EM TODAS AS SUAS FORMAS
NATURA EKOS E DENGO CRIAM EXPERIÊNCIA SENSORIAL INÉDITA PARA CELEBRAR O CACAU EM TODAS AS SUAS FORMAS - Divulgação

A Natura, em parceria com a Community Creators Academy, lançou o Mutirão pela Amazônia, um desafio de cocriação com 160 influenciadores.

A iniciativa, que acontece na Semana da Amazônia, busca posicionar o bioma como uma solução central para a crise ambiental e climática global, combinando a sabedoria ancestral da floresta com inovação empresarial.

O objetivo principal é transformar criadores de conteúdo em agentes de mudança e mobilizadores sociais, indo além da simples conscientização.

Ações e resultados da parceria

A campanha destaca a relação de longa data da Natura com a Amazônia, impulsionada pela linha Natura Ekos. Desde 2000, a marca utiliza bioativos da floresta, ajudando a conservar cerca de 2,2 milhões de hectares e beneficiando mais de 10 mil famílias através de um modelo de negócio regenerativo.

A iniciativa com a Community Creators Academy, o primeiro Content Campus do mundo focado na Creators Economy, capacita os influenciadores em áreas como branding, IA e tecnologia, para que possam atuar com propósito e impacto real no mercado.

O papel dos criadores e a COP 30

Segundo Denise Coutinho, diretora de Marketing e Comunicação da Natura Brasil, a COP 30, que acontecerá em Belém, é um momento crucial.

Ela ressalta o papel fundamental dos criadores de conteúdo em "inspirar a ação e transformar a pauta ambiental em um movimento real".

A Natura, com sua história de 25 anos na região, reforça a necessidade de novos modelos de negócio que promovam a regeneração, tanto social e ambiental quanto econômica e cultural.

Como participar do desafio

Os influenciadores participantes devem publicar conteúdos entre os dias 3 e 5 de setembro, usando as marcações @naturabrasiloficial e @community_ca, e as hashtags #MaisQueSustentabilidade e #RegeneracaoNatura.

A mensagem principal a ser transmitida é: "Faz bem estar bem com o planeta." O desafio premiará o engajamento, a criatividade e o alcance, com prêmios que incluem uma visita à fábrica da Natura em Cajamar.

Os vencedores serão anunciados nos dias 8 e 9 de setembro, reforçando a ideia de que a influência digital pode ser usada para construir um futuro mais justo e regenerativo.

