Natura é a empresa mais inovadora do país pelo Anuário Inovação Brasil
A 11ª edição do ranking avalia 150 empresas e é o resultado de uma pesquisa exclusiva realizada pela Strategy&, consultoria estratégica da PwC
A Natura é a líder do 11º Anuário Inovação Brasil no ranking geral e na categoria “Cosméticos, Higiene e Limpeza”.
A premiação, considerada referência nacional em práticas de inovação em grandes corporações, avalia as organizações mais inovadoras em 25 setores de atividade no ano de 2024.
“A Natura opera o maior centro de pesquisa e inovação em cosmética do Hemisfério Sul, o que se traduz diretamente na qualidade do que entregamos aos nossos clientes", afirma João Paulo Ferreira, CEO da Natura.
"Mas, mais do que um departamento ou um centro de pesquisa, a inovação é uma atitude que permeia toda a empresa. Por meio dela, geramos prosperidade para milhões de consultoras, para nossos parceiros e para os negócios, potencializando o impacto positivo social, ambiental e econômico para toda a sociedade", finaliza.
Inovação como motor de transformação e regeneração
Em 2024, o investimento total em projetos de inovação superou R$ 1 bilhão, representando 4,5% da receita líquida da empresa.
A maior parte do orçamento foi destinado à área de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), que conta com uma infraestrutura robusta, incluindo dois centros de pesquisa e inovação no Brasil: em Cajamar, São Paulo, e em Benevides, Pará, na Amazônia.
Mas também, a digitalização modernização da estratégia de canais recebeu investimentos relevantes para potencializar a jornada omnicanal e acompanhar as tendências de consumo do mercado.
“No último ano, investimos R$ 1 bilhão em inovação, em ciência e tecnologia, na área de cosméticos, na modernização e digitalização das experiências comerciais e no empoderamento das nossas consultoras e da nossa rede de vendas por relações, que fazem parte do objetivo de gerar regeneração”, completa o CEO.
Além disso, a Natura fomenta a inovação por meio de um vasto ecossistema de parcerias, pautado pelas relações.
Iniciativas como a Aliança Regenerativa, que engaja 100 empresas da cadeia de valor, e o Mecanismo Financeiro Amazônia Viva, em parceria com a VERT Securitizadora e o FUNBIO, demonstram o compromisso com a regeneração e o desenvolvimento de comunidades na Amazônia.
Alguns projetos de destaque no anuário
- Plataforma Amazônia 5.0: Conecta ciência, tecnologia e sociobiodiversidade para escalar um modelo de negócios regenerativo na floresta amazônica. Utiliza IA, drones, bioinformática e plataformas de rastreabilidade, resultando em 46 bioingredientes e contribuindo para a conservação de 2,2 milhões de hectares. A tecnologia de drones e IA mapeou 60 mil hectares para inventário florestal em 2024.
- Ecossistema de Bem-estar: Visa expandir a atuação da marca para além dos cosméticos, conectando profissionais da beleza e usuários por meio de plataformas digitais. A plataforma Bluma, por exemplo, já conectou mais de 5 mil profissionais de beleza a 50 mil usuários, gerando mais de R$ 10 milhões em pagamentos diretos. O Emana Pay é uma plataforma de serviços financeiros que promove a inclusão e educação financeira para as Consultoras de Beleza.