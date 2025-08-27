Natura é a empresa mais inovadora do país pelo Anuário Inovação Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A 11ª edição do ranking avalia 150 empresas e é o resultado de uma pesquisa exclusiva realizada pela Strategy&, consultoria estratégica da PwC

Clique aqui e escute a matéria

A Natura é a líder do 11º Anuário Inovação Brasil no ranking geral e na categoria “Cosméticos, Higiene e Limpeza”.

A premiação, considerada referência nacional em práticas de inovação em grandes corporações, avalia as organizações mais inovadoras em 25 setores de atividade no ano de 2024.

“A Natura opera o maior centro de pesquisa e inovação em cosmética do Hemisfério Sul, o que se traduz diretamente na qualidade do que entregamos aos nossos clientes", afirma João Paulo Ferreira, CEO da Natura.

"Mas, mais do que um departamento ou um centro de pesquisa, a inovação é uma atitude que permeia toda a empresa. Por meio dela, geramos prosperidade para milhões de consultoras, para nossos parceiros e para os negócios, potencializando o impacto positivo social, ambiental e econômico para toda a sociedade", finaliza.

Inovação como motor de transformação e regeneração

Em 2024, o investimento total em projetos de inovação superou R$ 1 bilhão, representando 4,5% da receita líquida da empresa.

A maior parte do orçamento foi destinado à área de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), que conta com uma infraestrutura robusta, incluindo dois centros de pesquisa e inovação no Brasil: em Cajamar, São Paulo, e em Benevides, Pará, na Amazônia.

Mas também, a digitalização modernização da estratégia de canais recebeu investimentos relevantes para potencializar a jornada omnicanal e acompanhar as tendências de consumo do mercado.

“No último ano, investimos R$ 1 bilhão em inovação, em ciência e tecnologia, na área de cosméticos, na modernização e digitalização das experiências comerciais e no empoderamento das nossas consultoras e da nossa rede de vendas por relações, que fazem parte do objetivo de gerar regeneração”, completa o CEO.

Além disso, a Natura fomenta a inovação por meio de um vasto ecossistema de parcerias, pautado pelas relações.

Iniciativas como a Aliança Regenerativa, que engaja 100 empresas da cadeia de valor, e o Mecanismo Financeiro Amazônia Viva, em parceria com a VERT Securitizadora e o FUNBIO, demonstram o compromisso com a regeneração e o desenvolvimento de comunidades na Amazônia.

Alguns projetos de destaque no anuário