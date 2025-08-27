Cabelo molhado no inverno: riscos e cuidados para evitar quebra
Além de aumentar o risco de quebra, o excesso de umidade favorece o enfraquecimento da fibra capilar e até problemas no couro cabeludo
No inverno, os banhos quentes e a preguiça de secar os fios podem se tornar rotina, mas o hábito de prender ou dormir com o cabelo molhado pode trazer consequências indesejadas.
Entender os riscos e adotar cuidados simples é a chave para manter os fios saudáveis mesmo nos dias frios.
Por que o cabelo molhado é mais frágil?
Quando está úmido, o fio fica mais elástico e menos resistente, o que facilita a quebra durante o atrito com travesseiros, roupas ou até no simples ato de pentear.
No inverno, o problema se agrava, já que os banhos quentes abrem ainda mais a cutícula do cabelo, deixando-o vulnerável e ressecado.
Dormir com o cabelo molhado: um erro comum
Além da quebra, deitar com os fios molhados pode causar desconforto térmico e até proliferação de fungos no couro cabeludo, já que a umidade constante cria um ambiente propício para caspa e irritações.
Cuidados essenciais para o inverno
Secagem parcial ou completa: mesmo que não queira usar o secador, procure tirar o excesso de água com toalhas de microfibra ou algodão, que reduzem o frizz.
Uso correto do secador: prefira temperaturas médias e finalize com jato frio para selar as cutículas.
Protetor térmico: antes de qualquer fonte de calor, aplique sempre um produto que forme barreira protetora no fio.
Hidratações semanais: como os banhos quentes ressecam, a reposição de água e nutrientes é fundamental para manter o cabelo maleável e forte.
O equilíbrio entre praticidade e cuidado
O inverno pede conforto, mas sem descuidar da saúde capilar.
Criar uma rotina simples, como secar pelo menos parcialmente os fios e investir em produtos que protegem a estrutura do cabelo, pode evitar danos acumulados e garantir que os fios atravessem a estação mais fria com força e brilho.