Cabelo molhado no inverno: riscos e cuidados para evitar quebra

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Além de aumentar o risco de quebra, o excesso de umidade favorece o enfraquecimento da fibra capilar e até problemas no couro cabeludo

Clique aqui e escute a matéria

No inverno, os banhos quentes e a preguiça de secar os fios podem se tornar rotina, mas o hábito de prender ou dormir com o cabelo molhado pode trazer consequências indesejadas.

Além de aumentar o risco de quebra, o excesso de umidade favorece o enfraquecimento da fibra capilar e até problemas no couro cabeludo.

Entender os riscos e adotar cuidados simples é a chave para manter os fios saudáveis mesmo nos dias frios.

Por que o cabelo molhado é mais frágil?

Quando está úmido, o fio fica mais elástico e menos resistente, o que facilita a quebra durante o atrito com travesseiros, roupas ou até no simples ato de pentear.

No inverno, o problema se agrava, já que os banhos quentes abrem ainda mais a cutícula do cabelo, deixando-o vulnerável e ressecado.

Dormir com o cabelo molhado: um erro comum

Além da quebra, deitar com os fios molhados pode causar desconforto térmico e até proliferação de fungos no couro cabeludo, já que a umidade constante cria um ambiente propício para caspa e irritações.

Cuidados essenciais para o inverno

Secagem parcial ou completa: mesmo que não queira usar o secador, procure tirar o excesso de água com toalhas de microfibra ou algodão, que reduzem o frizz.

Uso correto do secador: prefira temperaturas médias e finalize com jato frio para selar as cutículas.

Protetor térmico: antes de qualquer fonte de calor, aplique sempre um produto que forme barreira protetora no fio.

Hidratações semanais: como os banhos quentes ressecam, a reposição de água e nutrientes é fundamental para manter o cabelo maleável e forte.

O equilíbrio entre praticidade e cuidado

O inverno pede conforto, mas sem descuidar da saúde capilar.

Criar uma rotina simples, como secar pelo menos parcialmente os fios e investir em produtos que protegem a estrutura do cabelo, pode evitar danos acumulados e garantir que os fios atravessem a estação mais fria com força e brilho.