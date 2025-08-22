fechar
Cabelo | Notícia

Cuidados pós-química: como recuperar a saúde dos fios rapidamente

Com uma rotina direcionada e produtos certos, é possível devolver força, maciez e vitalidade aos fios em pouco tempo

Por Bruna Oliveira Publicado em 22/08/2025 às 16:32
Mulher observando seu cabelo
Mulher observando seu cabelo - Nedopekin Yuriy/iStock

Coloração, descoloração, alisamentos e outros procedimentos químicos podem transformar o visual, mas também deixam marcas profundas na estrutura capilar.

Fios mais ressecados, sem brilho e propensos à quebra são queixas comuns de quem se aventura nesses tratamentos.

O desafio, então, é recuperar a saúde dos cabelos sem abrir mão da beleza conquistada.

A boa notícia é que com uma rotina direcionada e produtos certos, é possível devolver força, maciez e vitalidade aos fios em pouco tempo.

Hidratação intensa como primeiro passo

Após a química, a fibra capilar perde água e nutrientes, o que se reflete em um aspecto áspero e sem vida.

Apostar em máscaras hidratantes ao menos duas vezes por semana é fundamental para devolver a umidade natural e restaurar a maciez.

Nutrição para devolver o brilho

Manteigas e óleos vegetais são aliados poderosos para repor lipídios, criando uma barreira protetora contra novas agressões externas.

Esse cuidado ajuda a reduzir o frizz e a devolver luminosidade aos fios opacos.

Reconstrução na medida certa

A química compromete a queratina do cabelo, tornando-o mais frágil e quebradiço.

Tratamentos reconstrutores, ricos em proteínas, ajudam a devolver a força, mas devem ser usados com cautela para não enrijecer os fios.

Proteção térmica indispensável

Seja no secador, na chapinha ou no modelador, o calor pode intensificar os danos. Usar protetores térmicos antes do styling garante uma camada extra de defesa contra a quebra.

Constância é o segredo

O processo de recuperação não acontece de um dia para o outro.

A disciplina em manter uma rotina de cuidados específicos faz toda a diferença para que os fios recuperem vitalidade, movimento e resistência ao longo das semanas.

