Make para o trabalho: dicas para acertar sem exagerar

Não é preciso perder tempo nem recorrer a produções elaboradas para conquistar um visual polido, leve e adequado ao ambiente profissional

Por Bruna Oliveira Publicado em 22/08/2025 às 15:44
Mulher passando máscara de cílios dentro do carro
Mulher passando máscara de cílios dentro do carro - iStock

Entre reuniões, prazos apertados e a rotina acelerada, muitas vezes a maquiagem para o trabalho acaba sendo deixada de lado ou feita às pressas.

Mas a verdade é que não é preciso perder tempo nem recorrer a produções elaboradas para conquistar um visual polido, leve e adequado ao ambiente profissional.

A tendência em 2025 é valorizar a naturalidade, destacando a pele real e trazendo pequenos pontos de luminosidade que passam a impressão de cuidado e frescor.

Com alguns truques simples, é possível montar uma maquiagem prática que transmite confiança sem exageros.

Pele uniforme, mas natural

O segredo está em apostar em bases leves, BB creams ou protetores solares com cor, que ajudam a uniformizar o tom da pele sem criar o efeito de maquiagem pesada.

O corretivo deve ser usado apenas em pontos estratégicos, como olheiras ou pequenas manchas.

Olhar desperto em minutos

Um toque de máscara de cílios já abre o olhar instantaneamente. Para quem gosta, uma sombra neutra em tons terrosos ou rosados ajuda a dar mais profundidade sem pesar no visual.

Blush e iluminador na medida certa

Um leve rubor nas maçãs do rosto devolve frescor, enquanto um iluminador discreto garante luminosidade natural — sempre com moderação, para não destoar do ambiente profissional.

Boca versátil

Nos lábios, tons neutros e batons de acabamento hidratante são os mais práticos. Para variar, vale recorrer a um lip tint ou gloss translúcido, que mantêm o aspecto natural sem comprometer a formalidade.

Menos é mais

O grande trunfo da make para o trabalho está no equilíbrio. O objetivo não é transformar, mas realçar o que já existe, trazendo leveza e confiança para enfrentar a rotina profissional com elegância.

