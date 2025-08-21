fechar
Rotina de skincare minimalista para economizar sem perder resultado

Em vez de acumular frascos na prateleira, a ideia é investir em poucos itens bem escolhidos, capazes de atender às principais necessidades da pele

Por Bruna Oliveira Publicado em 21/08/2025 às 14:44
Mulher passando produto no rosto
Mulher passando produto no rosto - iStock

No universo da beleza, é fácil se perder em meio a lançamentos constantes, promessas milagrosas e rotinas elaboradas com inúmeros passos.

Mas, para quem busca praticidade e não quer pesar no bolso, a boa notícia é que o skincare minimalista vem ganhando cada vez mais espaço.

Essa proposta aposta no essencial, priorizando produtos multifuncionais que realmente entregam resultado.

Em vez de acumular frascos na prateleira, a ideia é investir em poucos itens bem escolhidos, capazes de atender às principais necessidades da pele no dia a dia.

Mais do que uma tendência, trata-se de um estilo de cuidado inteligente, que combina eficácia, economia e simplicidade.

1. Limpeza eficiente

O primeiro passo é escolher um sabonete facial adequado ao seu tipo de pele. Ele deve remover impurezas e excesso de oleosidade sem causar ressecamento.

Uma boa limpeza prepara a pele para receber os próximos cuidados.

2. Hidratação essencial

Um bom hidratante é indispensável — inclusive para peles oleosas.

Hoje existem fórmulas leves em gel que equilibram a barreira cutânea, evitam a sensação de oleosidade e ainda ajudam na prevenção do envelhecimento precoce.

3. Proteção solar diária

O protetor solar é o produto mais importante da rotina. Além de proteger contra os danos causados pelo sol, ele previne manchas, rugas e flacidez.

Optar por versões com cor pode até dispensar o uso de base no dia a dia.

4. Produtos multifuncionais como aliados

Séruns que unem hidratação com antioxidantes, hidratantes que já têm fator de proteção e até tônicos que controlam oleosidade enquanto acalmam a pele são exemplos de fórmulas que permitem simplificar a rotina sem abrir mão da eficácia.

Menos passos, mais constância

O segredo do skincare minimalista não está na quantidade de produtos, mas na disciplina de usá-los diariamente.

Com uma rotina simples e consistente, é possível manter a pele saudável, luminosa e protegida — e ainda economizar tempo e dinheiro.

