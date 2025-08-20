fechar
Skincare para pele acneica: o que realmente ajuda e o que piora a situação

A acne é um dos problemas de pele mais comuns e, ao mesmo tempo, um dos que mais geram dúvidas na hora de montar uma rotina de cuidados

Por Bruna Oliveira Publicado em 20/08/2025 às 15:17
Pele do rosto com espinhas
Pele do rosto com espinhas - iStock

Entre receitas caseiras, excesso de produtos e truques da internet, muitas vezes a pele acaba sofrendo mais do que melhorando.

Entender o que realmente funciona e o que deve ser evitado é essencial para controlar a oleosidade, reduzir inflamações e conquistar um aspecto mais saudável sem agravar o quadro.

O que realmente ajuda

Limpeza suave e regular: lavar o rosto duas vezes ao dia com sabonetes específicos para pele oleosa e acneica ajuda a remover impurezas sem agredir a barreira natural da pele.

Hidratação leve: mesmo peles acneicas precisam de hidratação. Fórmulas oil free e com textura em gel são ideais para manter o equilíbrio sem aumentar a oleosidade.

Ativos poderosos: ingredientes como ácido salicílico, peróxido de benzoíla, niacinamida e retinol auxiliam no controle da acne, reduzindo inflamações e prevenindo o surgimento de novas lesões.

Protetor solar diário: escolher versões em gel, toque seco ou com cor ajuda a proteger sem obstruir os poros, evitando manchas e cicatrizes deixadas pela acne.

O que piora a situação

Lavar em excesso: a ideia de “secar” a oleosidade pode gerar o efeito contrário, estimulando ainda mais a produção de sebo.

Produtos muito agressivos: tônicos alcoólicos e esfoliações intensas irritam a pele, causando vermelhidão e inflamações maiores.

Usar maquiagem pesada sem remoção adequada: deixar resíduos obstrui os poros e favorece o aparecimento de novas espinhas.

Espremer cravos e espinhas: além de aumentar a inflamação, essa prática pode causar manchas e cicatrizes permanentes.

O equilíbrio como chave

Cuidar da pele acneica não significa sobrecarregá-la de produtos ou evitar totalmente a hidratação.

O segredo está em adotar uma rotina equilibrada, com ativos eficazes e escolhas inteligentes, respeitando os limites da pele.

Assim, é possível controlar a acne e conquistar um aspecto mais uniforme e saudável ao longo do tempo.

