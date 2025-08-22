O boom dos séruns: como escolher o ideal para sua pele
Nos últimos anos, o universo do skincare foi invadido por um protagonista que deixou de ser considerado “extra” para se tornar item indispensável: o sérum.
Pequeno no frasco, mas poderoso na formulação, ele conquistou espaço nas prateleiras e nas rotinas de beleza por oferecer ativos concentrados que tratam de forma direcionada diferentes necessidades da pele.
Em 2025, o boom dos séruns segue em alta, com opções para clarear manchas, suavizar linhas, controlar oleosidade e devolver luminosidade.
Mas diante de tantas promessas e fórmulas disponíveis, como escolher o ideal sem cair em modismos ou sobrecarregar a pele?
Entenda a função do sérum
O sérum é conhecido pela textura leve e pela alta concentração de ativos.
Justamente por isso, ele age de maneira mais rápida e eficaz, sendo facilmente absorvido pela pele e potencializando os resultados de uma rotina de cuidados.
Cada pele, uma necessidade
Antes de escolher, é essencial observar o que a pele realmente precisa.
Peles oleosas e com acne: fórmulas com niacinamida ou ácido salicílico ajudam no controle da oleosidade e na prevenção de espinhas.
Peles secas: o ácido hialurônico é o queridinho para devolver hidratação e elasticidade.
Peles com manchas: ativos como vitamina C e ácido tranexâmico são aliados no clareamento e na uniformização do tom.
Peles maduras: retinol e peptídeos estimulam a renovação celular e suavizam linhas finas.
Menos é mais
Apesar da variedade, não é necessário usar vários séruns de uma só vez.
O ideal é priorizar o ativo que atende à necessidade principal da pele e, se houver combinação, aplicá-los em momentos diferentes do dia para evitar sobrecarga.
Constância acima de tudo
Mais importante do que escolher o sérum da moda é ter consistência no uso. Resultados reais aparecem com disciplina e tempo, transformando a pele de dentro para fora de forma gradual.