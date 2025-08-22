O boom dos séruns: como escolher o ideal para sua pele

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pequeno no frasco, mas poderoso na formulação, ele conquistou espaço nas prateleiras e nas rotinas de beleza por oferecer ativos concentrados

Nos últimos anos, o universo do skincare foi invadido por um protagonista que deixou de ser considerado “extra” para se tornar item indispensável: o sérum.

Pequeno no frasco, mas poderoso na formulação, ele conquistou espaço nas prateleiras e nas rotinas de beleza por oferecer ativos concentrados que tratam de forma direcionada diferentes necessidades da pele.

Em 2025, o boom dos séruns segue em alta, com opções para clarear manchas, suavizar linhas, controlar oleosidade e devolver luminosidade.

Mas diante de tantas promessas e fórmulas disponíveis, como escolher o ideal sem cair em modismos ou sobrecarregar a pele?

Entenda a função do sérum

O sérum é conhecido pela textura leve e pela alta concentração de ativos.

Justamente por isso, ele age de maneira mais rápida e eficaz, sendo facilmente absorvido pela pele e potencializando os resultados de uma rotina de cuidados.

Cada pele, uma necessidade

Antes de escolher, é essencial observar o que a pele realmente precisa.

Peles oleosas e com acne: fórmulas com niacinamida ou ácido salicílico ajudam no controle da oleosidade e na prevenção de espinhas.

Peles secas: o ácido hialurônico é o queridinho para devolver hidratação e elasticidade.

Peles com manchas: ativos como vitamina C e ácido tranexâmico são aliados no clareamento e na uniformização do tom.

Peles maduras: retinol e peptídeos estimulam a renovação celular e suavizam linhas finas.

Menos é mais

Apesar da variedade, não é necessário usar vários séruns de uma só vez.

O ideal é priorizar o ativo que atende à necessidade principal da pele e, se houver combinação, aplicá-los em momentos diferentes do dia para evitar sobrecarga.

Constância acima de tudo

Mais importante do que escolher o sérum da moda é ter consistência no uso. Resultados reais aparecem com disciplina e tempo, transformando a pele de dentro para fora de forma gradual.