4 dicas infalíveis para fazer o batom durar muito mais

Com esses quatro cuidados simples, o batom deixa de ser um item passageiro e se transforma em um aliado duradouro. Confira as dicas

O batom é um dos itens mais poderosos da maquiagem: levanta o astral, marca presença e pode transformar um look básico em algo especial.

Mas quem nunca aplicou aquele tom favorito só para vê-lo desaparecer após um café ou uma conversa?

A boa notícia é que alguns truques simples podem garantir que seu batom fique impecável por horas sem precisar de retoques constantes.

Confira a seguir quatro dicas essenciais para fazer o batom fixar de verdade e manter os lábios bonitos por muito mais tempo.

1. Comece com a preparação dos lábios

Antes de aplicar qualquer produto, os lábios precisam estar bem cuidados. O batom não fixa bem em lábios ressecados ou com pelinhas soltas.

Por isso, faça uma esfoliação leve (pode ser com um esfoliante labial ou uma misturinha caseira de açúcar com mel) e depois hidrate com um balm. Espere alguns minutos para o hidratante ser absorvido antes de seguir com a maquiagem.

Dica extra: evite hidratantes muito oleosos, pois eles podem “derreter” o batom.

2. Use base ou corretivo como primer labial

Uma técnica muito usada por maquiadores profissionais é aplicar uma fina camada de base ou corretivo nos lábios antes do batom.

Isso ajuda a neutralizar o tom da boca, intensifica a cor do batom e cria uma camada que melhora a fixação do produto.

Bônus: além de ajudar na fixação, isso evita que a cor do batom se altere em contato com o tom natural dos lábios.

3. Contorne e preencha com lápis labial

O lápis de boca não serve apenas para desenhar o contorno. Quando usado para preencher todo o lábio antes do batom, ele age como uma base de cor, garantindo maior aderência e durabilidade.

Além disso, evita que o batom escorra ou borre ao longo do dia.

Dica: prefira tons próximos ao batom escolhido ou um nude universal.

4. Aplique em camadas e sele com pó translúcido

A velha técnica de aplicar, pressionar e reaplicar ainda funciona muito bem. Após a primeira camada de batom, pressione os lábios levemente com um lenço de papel, aplique um pouco de pó translúcido por cima (com um pincel fofo ou outro lenço) e só então passe a segunda camada de batom. Isso sela o produto e cria um efeito de longa duração.

Funciona com batons cremosos e matte. O resultado final é sempre mais duradouro.