fechar
Beleza | Notícia

Gloss sem ressecar? 4 dicas infalíveis para manter os lábios hidratados e com brilho o dia todo

Com esses cuidados simples, seu gloss pode deixar de ser apenas um toque de brilho e se tornar um aliado da beleza e da hidratação

Por Guilherme Gusmão Publicado em 20/08/2025 às 15:59
Imagem ilustrativa de uma mulher passando gloss!
Imagem ilustrativa de uma mulher passando gloss! - Reprodução/ iStock

Clique aqui e escute a matéria

O gloss labial voltou com tudo! Ícone dos anos 2000, o brilho nos lábios se tornou item indispensável na maquiagem de quem busca um look fresco, natural e cheio de charme.

Mas, apesar do efeito molhado e radiante, muitas pessoas enfrentam um problema comum: lábios ressecados após o uso do gloss.

A verdade é que nem todo gloss hidrata, e alguns, inclusive, podem acentuar a descamação ou o desconforto.

Pensando nisso, o Social1 reuniu 4 dicas valiosas para manter seus lábios macios, hidratados e com muito brilho, sem abrir mão do seu gloss favorito. Confira:

1. Prepare os lábios com esfoliação leve

Antes de aplicar qualquer produto nos lábios, é essencial garantir que a superfície esteja lisa e livre de pelinhas soltas.

A esfoliação suave, feita 1 a 2 vezes por semana, remove células mortas e ajuda na absorção de hidratantes.

Dica prática: misture um pouco de mel com açúcar cristal e aplique nos lábios com movimentos circulares leves. Depois, enxágue e hidrate.

2. Use um balm hidratante como base

O gloss, por si só, geralmente não tem alto poder hidratante. Por isso, aplicar um hidratante labial (lip balm) antes do gloss faz toda a diferença.

Ele cria uma barreira protetora, ajuda a fixar melhor o produto e evita o ressecamento ao longo do dia.

Prefira balms com ingredientes como: manteiga de karité, óleo de coco, ácido hialurônico ou vitamina E.

3. Escolha glosses com fórmulas hidratantes

Nem todo gloss é igual. Dê preferência para produtos com fórmulas enriquecidas com ativos emolientes.

Hoje, já existem opções que combinam brilho com tratamento. Ou seja, deixam os lábios bonitos e saudáveis.

Fique de olho nos rótulos: procure por glosses com aloe vera, pantenol, óleos vegetais e ceramidas.

4. Reaplique com cuidado e não esqueça de remover à noite

Ao longo do dia, o gloss tende a sair com alimentos e bebidas. Reaplicar é importante, mas sem exagerar.

Camadas muito grossas podem dar efeito pegajoso e não garantem hidratação extra. O ideal é reaplicar após limpar suavemente os lábios com um lenço seco ou úmido.

E nunca vá dormir de gloss! Sempre remova com um demaquilante suave e finalize com um balm noturno. Isso evita o acúmulo de resíduos e mantém a saúde dos lábios em dia.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Clareamento de manchas: ativos que funcionam de verdade
autocuidado

Clareamento de manchas: ativos que funcionam de verdade
Como cuidar dos cabelos longos sem perder o movimento
cuidados do dia a dia

Como cuidar dos cabelos longos sem perder o movimento

Compartilhe

Tags