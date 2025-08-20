Gloss sem ressecar? 4 dicas infalíveis para manter os lábios hidratados e com brilho o dia todo
Com esses cuidados simples, seu gloss pode deixar de ser apenas um toque de brilho e se tornar um aliado da beleza e da hidratação
Clique aqui e escute a matéria
O gloss labial voltou com tudo! Ícone dos anos 2000, o brilho nos lábios se tornou item indispensável na maquiagem de quem busca um look fresco, natural e cheio de charme.
Mas, apesar do efeito molhado e radiante, muitas pessoas enfrentam um problema comum: lábios ressecados após o uso do gloss.
A verdade é que nem todo gloss hidrata, e alguns, inclusive, podem acentuar a descamação ou o desconforto.
Pensando nisso, o Social1 reuniu 4 dicas valiosas para manter seus lábios macios, hidratados e com muito brilho, sem abrir mão do seu gloss favorito. Confira:
1. Prepare os lábios com esfoliação leve
Antes de aplicar qualquer produto nos lábios, é essencial garantir que a superfície esteja lisa e livre de pelinhas soltas.
A esfoliação suave, feita 1 a 2 vezes por semana, remove células mortas e ajuda na absorção de hidratantes.
Dica prática: misture um pouco de mel com açúcar cristal e aplique nos lábios com movimentos circulares leves. Depois, enxágue e hidrate.
2. Use um balm hidratante como base
O gloss, por si só, geralmente não tem alto poder hidratante. Por isso, aplicar um hidratante labial (lip balm) antes do gloss faz toda a diferença.
Ele cria uma barreira protetora, ajuda a fixar melhor o produto e evita o ressecamento ao longo do dia.
Prefira balms com ingredientes como: manteiga de karité, óleo de coco, ácido hialurônico ou vitamina E.
3. Escolha glosses com fórmulas hidratantes
Nem todo gloss é igual. Dê preferência para produtos com fórmulas enriquecidas com ativos emolientes.
Hoje, já existem opções que combinam brilho com tratamento. Ou seja, deixam os lábios bonitos e saudáveis.
Fique de olho nos rótulos: procure por glosses com aloe vera, pantenol, óleos vegetais e ceramidas.
4. Reaplique com cuidado e não esqueça de remover à noite
Ao longo do dia, o gloss tende a sair com alimentos e bebidas. Reaplicar é importante, mas sem exagerar.
Camadas muito grossas podem dar efeito pegajoso e não garantem hidratação extra. O ideal é reaplicar após limpar suavemente os lábios com um lenço seco ou úmido.
E nunca vá dormir de gloss! Sempre remova com um demaquilante suave e finalize com um balm noturno. Isso evita o acúmulo de resíduos e mantém a saúde dos lábios em dia.