Gloss sem ressecar? 4 dicas infalíveis para manter os lábios hidratados e com brilho o dia todo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com esses cuidados simples, seu gloss pode deixar de ser apenas um toque de brilho e se tornar um aliado da beleza e da hidratação

Clique aqui e escute a matéria

O gloss labial voltou com tudo! Ícone dos anos 2000, o brilho nos lábios se tornou item indispensável na maquiagem de quem busca um look fresco, natural e cheio de charme.

Mas, apesar do efeito molhado e radiante, muitas pessoas enfrentam um problema comum: lábios ressecados após o uso do gloss.

A verdade é que nem todo gloss hidrata, e alguns, inclusive, podem acentuar a descamação ou o desconforto.

Pensando nisso, o Social1 reuniu 4 dicas valiosas para manter seus lábios macios, hidratados e com muito brilho, sem abrir mão do seu gloss favorito. Confira:

1. Prepare os lábios com esfoliação leve

Antes de aplicar qualquer produto nos lábios, é essencial garantir que a superfície esteja lisa e livre de pelinhas soltas.

A esfoliação suave, feita 1 a 2 vezes por semana, remove células mortas e ajuda na absorção de hidratantes.

Dica prática: misture um pouco de mel com açúcar cristal e aplique nos lábios com movimentos circulares leves. Depois, enxágue e hidrate.

2. Use um balm hidratante como base

O gloss, por si só, geralmente não tem alto poder hidratante. Por isso, aplicar um hidratante labial (lip balm) antes do gloss faz toda a diferença.

Ele cria uma barreira protetora, ajuda a fixar melhor o produto e evita o ressecamento ao longo do dia.

Prefira balms com ingredientes como: manteiga de karité, óleo de coco, ácido hialurônico ou vitamina E.

3. Escolha glosses com fórmulas hidratantes

Nem todo gloss é igual. Dê preferência para produtos com fórmulas enriquecidas com ativos emolientes.

Hoje, já existem opções que combinam brilho com tratamento. Ou seja, deixam os lábios bonitos e saudáveis.

Fique de olho nos rótulos: procure por glosses com aloe vera, pantenol, óleos vegetais e ceramidas.

4. Reaplique com cuidado e não esqueça de remover à noite

Ao longo do dia, o gloss tende a sair com alimentos e bebidas. Reaplicar é importante, mas sem exagerar.

Camadas muito grossas podem dar efeito pegajoso e não garantem hidratação extra. O ideal é reaplicar após limpar suavemente os lábios com um lenço seco ou úmido.

E nunca vá dormir de gloss! Sempre remova com um demaquilante suave e finalize com um balm noturno. Isso evita o acúmulo de resíduos e mantém a saúde dos lábios em dia.