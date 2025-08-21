fechar
Beleza | Notícia

Protetor solar com cor: o aliado da maquiagem natural em 2025

Ele não apenas protege a pele contra os efeitos nocivos do sol, como também oferece acabamento uniforme, cobrindo pequenas imperfeições

Por Bruna Oliveira Publicado em 21/08/2025 às 15:29
Mulher passando produto no rosto
Mulher passando produto no rosto - Taras Grebinets/iStock

Em 2025, a busca por uma beleza mais leve, prática e real continua a influenciar o mercado de cosméticos.

E, nesse cenário, o protetor solar com cor ganhou ainda mais protagonismo, tornando-se um dos produtos mais desejados da nécessaire.

Ele não apenas protege a pele contra os efeitos nocivos do sol e da luz artificial, como também oferece acabamento uniforme, cobrindo pequenas imperfeições sem pesar.

É a resposta perfeita para quem deseja manter uma rotina descomplicada, com cara de make natural, mas sem abrir mão da proteção diária.

A tendência se conecta com o desejo por praticidade, multifuncionalidade e produtos que valorizam a pele real.

Por que ele é um curinga da beleza moderna

O protetor solar com cor une três funções em um único produto: protege contra os raios UV, ajuda a prevenir manchas causadas pela luz azul e ainda funciona como uma base leve, capaz de uniformizar o tom da pele.

É a escolha ideal para dias corridos, em que a maquiagem completa pode ficar de lado, mas a vaidade e o cuidado não são deixados para trás.

Naturalidade em alta

Com texturas leves e acabamentos de efeito glow ou matte, os protetores com cor de 2025 acompanham a tendência do “menos é mais”.

Eles realçam a beleza natural, permitindo que a pele respire, e dispensam o uso de camadas pesadas de maquiagem.

Versatilidade para todos os estilos

Disponíveis em diferentes tonalidades e fórmulas, esses produtos atendem a variados tipos de pele — das oleosas às mais secas.

Além disso, muitos trazem ativos antioxidantes e hidratantes, reforçando o caráter multifuncional tão valorizado atualmente.

O novo básico indispensável

Mais do que uma tendência passageira, o protetor solar com cor consolidou-se como peça-chave no nécessaire moderno.

Ele reflete o comportamento de quem busca praticidade sem abrir mão da proteção, mostrando que a maquiagem natural pode, sim, caminhar lado a lado com os cuidados essenciais da pele.

