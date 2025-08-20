fechar
Beleza | Notícia

5 máscaras de argila e seus benefícios para cada tipo de pele

Rica em minerais e com diferentes cores, cada tipo de argila oferece benefícios específicos — da purificação profunda até a hidratação suave

Por Bruna Oliveira Publicado em 20/08/2025 às 16:39
Mulher com máscara no rosto
Mulher com máscara no rosto - iStock

Clique aqui e escute a matéria

A argila é um dos ingredientes mais antigos e versáteis quando o assunto é cuidado com a pele.

Usada em rituais de beleza desde civilizações antigas, ela voltou a ocupar espaço nas prateleiras de skincare com fórmulas que unem tradição e ciência.

Rica em minerais e com diferentes cores, cada tipo de argila oferece benefícios específicos — da purificação profunda até a hidratação suave.

O segredo é saber escolher a mais adequada para a sua necessidade, evitando exageros e aproveitando ao máximo seus resultados.

Mais do que uma tendência de autocuidado, as máscaras de argila se tornaram uma forma acessível e eficaz de tratar a pele em casa, trazendo sensação imediata de frescor e equilíbrio.

1. Argila verde – controle da oleosidade

A mais popular entre as argilas, é indicada para peles oleosas e acneicas. Rica em minerais, tem ação adstringente, ajuda a controlar o excesso de sebo e desobstrui os poros.

Com o uso regular, pode reduzir o brilho excessivo e melhorar a textura da pele.

2. Argila branca – suavidade e luminosidade

Mais delicada, é perfeita para peles sensíveis ou ressecadas. Possui propriedades calmantes e clareadoras suaves, auxiliando na uniformização do tom e na redução de vermelhidão.

Deixa a pele macia e iluminada, sem ressecar.

3. Argila vermelha – estímulo e vitalidade

Rica em óxidos de ferro, é indicada para peles maduras ou desvitalizadas. Estimula a circulação, melhora a firmeza e devolve o viço natural.

Também contribui para a suavização de linhas finas e para a oxigenação dos tecidos.

4. Argila preta – desintoxicação profunda

Conhecida como a mais nobre, a argila preta possui alto poder de desintoxicação.

Indicada para todos os tipos de pele, especialmente as expostas à poluição, ajuda a remover impurezas, estimular a renovação celular e proporcionar sensação de pele renovada.

5. Argila rosa – equilíbrio e nutrição

Resultado da mistura das argilas branca e vermelha, a rosa é versátil e indicada para peles sensíveis ou delicadas.

Ajuda a equilibrar a oleosidade, ao mesmo tempo em que nutre e acalma, sendo uma ótima opção para quem busca resultados suaves.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O cuidado está no uso correto

Apesar dos inúmeros benefícios, as máscaras de argila devem ser aplicadas com moderação — geralmente uma ou duas vezes por semana já são suficientes.

Também é importante evitar que a argila seque completamente no rosto, para não causar ressecamento excessivo.

Usada da forma certa, ela pode ser uma grande aliada para diferentes tipos de pele, trazendo resultados visíveis e um ritual de cuidado simples, mas poderoso.

Leia também

Skincare para pele acneica: o que realmente ajuda e o que piora a situação
skincare

Skincare para pele acneica: o que realmente ajuda e o que piora a situação
Hidratação noturna: por que a pele absorve melhor os produtos à noite
pele saudável

Hidratação noturna: por que a pele absorve melhor os produtos à noite

Compartilhe

Tags