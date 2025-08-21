5 dicas infalíveis para fazer o esmalte durar mais nas unhas
Manter as unhas bonitas por mais tempo pode parecer missão impossível, mas com alguns cuidados simples, é possível prolongar a durabilidade do esmalte
Se tem uma coisa que tira qualquer apaixonada por manicure do sério é ver o esmalte lascar poucos dias após a aplicação.
Mas a boa notícia é que com alguns cuidados simples, dá para manter as unhas impecáveis por muito mais tempo.
Confira agora 5 dicas práticas e eficazes para preservar o esmalte e garantir mãos sempre lindas!
1. Prepare bem as unhas antes de esmaltar
A durabilidade do esmalte começa antes mesmo da primeira pincelada. Remova qualquer resíduo de óleo ou creme das unhas com um removedor de esmalte sem acetona.
Empurre as cutículas com cuidado e lixe bem a superfície das unhas para deixá-las lisas. Isso ajuda o esmalte a aderir melhor e evita que ele descasque facilmente.
2. Use uma base fortalecedora
Além de proteger as unhas naturais, a base atua como uma camada intermediária que fixa melhor o esmalte.
Opte por bases fortalecedoras ou niveladoras, que além de prolongar a durabilidade, ainda tratam as unhas contra quebras e descamação.
3. Aplique camadas finas de esmalte
Pode parecer tentador aplicar uma camada grossa para conseguir uma cor intensa de uma vez, mas isso só faz o esmalte demorar mais para secar e descascar mais rápido.
O ideal é aplicar duas camadas finas, deixando a primeira secar bem antes de passar a segunda.
4. Finalize com um extra brilho ou top coat
O top coat é o segredo das manicures profissionais! Ele cria uma camada protetora sobre o esmalte, aumentando o brilho e evitando que o esmalte lasque.
Reaplicar o top coat a cada dois dias ajuda a manter o acabamento impecável por mais tempo.
5. Evite contato excessivo com água e produtos químicos
Lavar louça, limpar a casa ou mexer com produtos de limpeza sem luvas são inimigos do esmalte. A umidade e os componentes químicos ressecam as unhas e fazem o esmalte descascar.
Sempre que possível, use luvas de borracha para proteger as mãos e manter o esmalte intacto por mais tempo.