Esmalte em gel ou tradicional? Entenda as diferenças antes de escolher o ideal

Brilho intenso, durabilidade e forma de remoção estão entre os principais pontos que diferenciam os esmaltes em gel do tradicional.

A esmaltação em gel conquistou espaço nos salões e entre as apaixonadas por unhas bem feitas, mas ainda levanta dúvidas em relação ao esmalte tradicional.

Apesar de parecidos à primeira vista, os dois produtos têm composições e formas de aplicação distintas, que exigem cuidados específicos de uso e manutenção.

Para escolher entre o esmalte em gel e o tradicional, é essencial entender as particularidades de cada técnica. A decisão vai além da estética e envolve fatores como rotina, durabilidade desejada e os cuidados com a saúde das unhas.

Como funciona a esmaltação em gel

Popular nas esmalterias, a esmaltação em gel é um processo que requer a aplicação de um produto com fórmula especial, composta por monômeros e oligômeros. Esses componentes endurecem apenas após exposição à luz UV ou LED, formando uma camada resistente e brilhante. “Não é um esmalte comum que seca ao ar. A cura com luz é o que garante a fixação e a durabilidade”, explica Marina Groke, especialista em beleza da Unhas Cariocas.

Esmalte tradicional: praticidade no dia a dia

Já o esmalte tradicional seca naturalmente por evaporação dos solventes. A aplicação é simples, feita em camadas, e não exige equipamentos especiais. A remoção também é fácil, com removedores comuns à base de acetona. Porém, sua durabilidade é menor, exigindo retoques frequentes ao longo da semana.

Manutenção e cuidados com as unhas

Ambos os tipos de esmaltação exigem cuidados para manter as unhas saudáveis. No caso do esmalte tradicional, o ideal é evitar contato prolongado com água e usar base fortalecedora. Já o esmalte em gel demanda atenção especial na hora da remoção: “O procedimento deve ser feito por profissionais para evitar danos à lâmina ungueal”, alerta Marina. A hidratação das cutículas também é essencial, independentemente do tipo de esmaltação.

Gel ou tradicional: qual escolher?

Segundo Marina, a escolha entre esmalte em gel e tradicional depende do perfil e da rotina de cada pessoa. Quem gosta de trocar de cor com frequência pode preferir o tradicional pela versatilidade e praticidade. Já quem busca durabilidade e não quer se preocupar com retoques, encontra no gel uma solução eficiente — desde que o uso seja acompanhado de pausas e manutenção profissional.

Impactos na saúde das unhas

O esmalte tradicional, quando utilizado com intervalos e com base fortalecedora, oferece menor risco de enfraquecimento. Já o uso contínuo do esmalte em gel pode causar fragilidade se não houver pausas adequadas entre as esmaltações, por conta da remoção química agressiva. Um cronograma de cuidados, com intervalos para recuperação das unhas, é essencial para evitar danos.

Unhas Cariocas: referência no mercado

Com mais de 100 unidades no Brasil, a Unhas Cariocas é reconhecida pela ABF como a maior franquia de esmalteria do mundo. A rede oferece uma técnica exclusiva de remoção da cutícula sem uso de alicate, com rapidez e biossegurança. A média de atendimento por cliente é de 30 minutos, e a franquia exige investimento a partir de R$115 mil, com retorno estimado entre 12 e 24 meses.