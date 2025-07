Unha da semana para Gêmeos: Estilos que mudam como o humor do signo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

As geminianas são conhecidas por sua natureza curiosa, comunicativa e também pela sua inconstância adorável.

Regidas por Mercúrio, o planeta da comunicação, elas estão sempre em busca de novidades, e isso reflete também em questões de beleza.

Nesta matéria, vamos apresentar as unhas perfeitas para as pessoas nativas do signo de Gêmeos. Veja agora!

Estilos de unhas para o signo de Gêmeos

A geminiana adora ter opções, então separamos algumas ideias para inspirar suas unhas da semana:

Imagem ilustrativa de unhas decoradas! - Reprodução/ iStock

1. Ombré Colorido

Em vez do clássico ombré de duas cores, que tal um degradê com três ou mais tons vibrantes?

Pense em um arco-íris suave ou em combinações inesperadas como azul-claro, lilás e rosa.

Esse estilo mostra a capacidade de Gêmeos de mesclar diferentes ideias.

2. Mix & Match Descolado

Não se contente com uma cor só. Pinte cada unha de uma cor diferente, ou use estampas variadas em cada dedo.

Por exemplo, uma unha com listras, outra com bolinhas e a próxima com um desenho abstrato.

3. Francesinha "Twist"

Que tal uma francesinha com a ponta colorida, neon ou metálica? Ou uma francesinha invertida, onde a linha é feita na base da unha?

Experimentar com o clássico é a cara de Gêmeos, que sempre busca um toque de originalidade.

4. Adesivos e Aplicações Divertidas

Para aquelas semanas em que a geminiana quer mudar rápido, adesivos de unhas com estampas variadas, ou pequenas aplicações como strass e miçangas, são ideais.

Essa decoração permite um visual elaborado sem muito esforço e podem ser trocados em um piscar de olhos.

Seu cabelo está ressecado? Então veja 5 benefícios da babosa!