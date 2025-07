Qual a data de Gêmeos? Descubra quando começa e termina o signo mais comunicativo do zodíaco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Se você já se perguntou qual é a data do signo de Gêmeos, saiba que este signo do zodíaco abrange as pessoas nascidas entre 21 de maio e 20 de junho.

Os geminianos ocupam a terceira posição no círculo zodiacal e pertencem ao elemento Ar, o que explica muito do seu jeito leve, curioso e sempre em busca de novidades.

O dia estimulará a busca por equilíbrio entre descanso e ação, com alguns signos mais voltados para interações e outros para o recolhimento

Regido por Mercúrio, o planeta da comunicação, Gêmeos carrega uma energia vibrante, jovem e mentalmente ativa. Quem nasce sob esse signo geralmente tem uma facilidade natural para se expressar, se conectar com diferentes pessoas e transitar entre variados ambientes com desenvoltura.

A mente geminiana não para, e é exatamente essa inquietação que os torna tão versáteis e adaptáveis.

Qual é o período de Gêmeos?

Como já mencionamos, o signo de Gêmeos vai de 21 de maio até 20 de junho. Se você nasceu dentro dessas datas, muito provavelmente é regido por esse signo, mas vale lembrar que, para ter certeza, é importante consultar o mapa astral completo, pois quem nasce nos dias de transição pode ter influência de outros signos também.

O período de Gêmeos marca a entrada no final da primavera no Hemisfério Norte (ou final do outono no Hemisfério Sul), uma época associada ao florescimento, ao movimento e à renovação, características que combinam perfeitamente com o espírito geminiano.

Pontos fortes e desafios de Gêmeos

Pontos fortes:

Comunicação excelente

Facilidade para fazer amizades

Rápido aprendizado

Adaptabilidade

Espírito jovem

Desafios: