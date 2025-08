Babyliss natural: truques para ondas com cara de salão em menos de 10 minutos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com alguns ajustes simples e as ferramentas certas, é possível conquistar um visual ondulado, despojado e cheio de movimento sem sair de casa

Ondas soltas, com ar de praia e volume na medida certa: o efeito do babyliss natural segue como um dos mais pedidos nos salões e também um dos mais reproduzidos nas redes sociais.

E a melhor parte? Dá para conquistar esse visual em casa, sem esforço exagerado — e em menos de 10 minutos.

Seja para um evento, para elevar o visual do dia a dia ou simplesmente para se sentir mais confiante, dominar os truques certos faz toda a diferença no resultado final.

O segredo não está apenas na ferramenta, mas na forma de usar, no preparo do cabelo e nos pequenos detalhes que garantem aquele acabamento de "acordei assim".

Pré-babyliss: a preparação certa faz toda a diferença



Antes de tudo, é fundamental aplicar um protetor térmico em todo o comprimento. Além de evitar danos causados pelo calor, ele ajuda a fixar melhor as ondas e a manter o brilho dos fios.

Cabelos recém-lavados podem ser mais difíceis de modelar, então o ideal é fazer o babyliss com o cabelo seco e, de preferência, lavado no dia anterior.

Escolha do modelador: tamanho importa



Para ondas naturais, o ideal é usar um babyliss de espessura média a grossa (entre 25 mm e 32 mm). Quanto maior o diâmetro, mais suave será a ondulação.

Se quiser um efeito mais desconstruído, prefira o modelador sem presilha (tipo “cone”), que evita marcas nas pontas.

Técnica rápida: o truque dos 10 minutos



Divida o cabelo em duas partes grandes, ao meio ou de lado, como preferir. Nada de muitas divisões — quanto mais prática a separação, mais natural o resultado.

Enrole mechas largas (de dois a três dedos de espessura) no babyliss, sempre para fora do rosto. Mantenha a ferramenta na posição horizontal para um efeito mais solto, e vertical para um efeito mais glamouroso.

Evite enrolar até a raiz: o ideal é deixar cerca de quatro dedos da raiz e dois dedos das pontas sem modelar, para garantir um ar despretensioso.

Segure por no máximo 8 segundos e solte a mecha sem puxar — deixe cair suavemente na mão, mantendo a forma até esfriar.

Repita o processo nas duas partes e finalize com os dedos: nada de escova. Apenas passe os dedos entre as ondas para soltar e dar movimento.

Finalização: o toque que segura o look



Para fixar o visual sem deixar os fios duros, aposte em um spray de textura leve ou em um pó volumizador na raiz, se quiser mais corpo.

Um óleo finalizador nas pontas ajuda a selar o fio e dar brilho, mas use com moderação para não pesar.

Dica extra: o movimento natural vem da imperfeição



O charme das ondas naturais está exatamente na assimetria. Não se preocupe em deixar todas as mechas idênticas ou perfeitamente enroladas.

Ondas mais abertas, com alturas e direções levemente diferentes, criam um efeito mais orgânico — como se o cabelo tivesse secado ao vento, com um toque de estilo profissional.

Com esses truques simples e alguns minutos diante do espelho, é possível transformar o visual com ondas que parecem ter saído do salão — mas feitas por você, no tempo de uma música.