Drenagem linfática em casa: técnicas seguras que estão viralizando nas redes sociais

Vídeos que ensinam técnicas de drenagem linfática em casa se tornaram febre nas redes sociais, alcançando milhões de visualizações e gerando um novo movimento de autocuidado acessível e prático.

Com promessas de reduzir inchaço, melhorar a circulação e proporcionar uma sensação imediata de bem-estar, a prática tem conquistado espaço na rotina de quem busca soluções simples para cuidar do corpo no dia a dia.

Os conteúdos mais populares ensinam manobras feitas com as mãos, gua shas ou escovas corporais, e costumam focar em áreas como rosto, pernas e abdômen.

O visual relaxante dos vídeos e os relatos de alívio imediato após a massagem ajudaram a popularizar a técnica como um verdadeiro ritual de leveza — muitas vezes feito em casa, em poucos minutos e com o auxílio de cremes ou óleos corporais.

Cautela

Apesar da simplicidade aparente, especialistas reforçam que é preciso cautela. A drenagem linfática é uma técnica terapêutica que estimula o sistema linfático — responsável por eliminar toxinas e excesso de líquidos do organismo.

Quando aplicada corretamente, pode melhorar a circulação, amenizar a retenção de líquidos e até contribuir para a recuperação do corpo após determinados esforços.

Entre os métodos mais replicados nos vídeos, estão os movimentos faciais que partem do centro do rosto em direção às laterais e ao pescoço; a massagem abdominal com movimentos circulares e ascendentes; e o estímulo nas pernas, com direção dos tornozelos para as coxas.

Em todos os casos, a recomendação é que os toques sejam leves, seguindo o trajeto natural da linfa.

No entanto, exagerar na pressão ou repetir os movimentos de forma inadequada pode causar efeitos indesejados, como hematomas, vermelhidão e aumento da retenção.

Além disso, a prática caseira não é recomendada para pessoas com certas condições de saúde, como doenças renais, cardíacas, trombose ou infecções.

Nestes casos, é essencial buscar orientação profissional antes de tentar qualquer técnica de drenagem.

Quando feita com consciência e moderação, a drenagem linfática em casa pode se tornar uma aliada do bem-estar. Mais do que resultados estéticos, o verdadeiro benefício está na criação de um momento de pausa, em que o toque se transforma em cuidado e escuta corporal.

Ainda que os vídeos curtos das redes sociais apresentem a técnica como simples, é importante lembrar que cada corpo é único e merece atenção individualizada.

Por isso, sinais como inchaço persistente, dor ou alterações na pele devem ser sempre avaliados por profissionais da saúde.

A tendência do momento pode ser um passo positivo para tornar o autocuidado mais acessível — desde que feita com responsabilidade, informação e respeito aos limites do corpo.