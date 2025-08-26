fechar
Perfume | Notícia

4 perfumes nacionais para usar na academia e se sentir bem

Escolher a fragrância certa para a academia é essencial: perfumes leves e refrescantes ajudam a manter a sensação de bem-estar durante os treinos

Por Pedro Lima Publicado em 26/08/2025 às 21:57
Imagem do perfume Floratta Fleur D'Eclipse
Imagem do perfume Floratta Fleur D'Eclipse - Divulgação/O Boticário

Ir à academia envolve mais do que apenas exercitar o corpo; é também um momento de cuidado com a mente e a autoestima. A escolha de um perfume adequado nesse contexto pode influenciar diretamente a sensação de bem-estar e disposição durante os treinos. Fragrâncias muito intensas ou adocicadas podem se tornar incômodas em ambientes fechados e com grande circulação, enquanto aromas leves, frescos ou cítricos ajudam a criar um clima agradável, transmitindo energia e motivação sem incomodar outras pessoas.

Os perfumes nacionais têm se destacado por oferecer fragrâncias de qualidade, adaptadas ao clima brasileiro, que permitem discrição, frescor e elegância mesmo em momentos de maior esforço físico. Optar por uma fragrância adequada para a academia é uma forma de manter autoestima, sensação de limpeza e confiança durante os exercícios.

O aroma certo pode inclusive aumentar a motivação e o foco, ajudando a transformar o treino em uma experiência mais prazerosa. A seguir, destacamos quatro opções de perfumes nacionais ideais para usar na academia, detalhando suas características, sensação transmitida e adequação para ambientes de atividade física.

1. Floratta Blue – O Boticário

Floratta Blue é uma fragrância leve e floral, perfeita para a academia. Ela combina notas suaves que proporcionam frescor contínuo sem se tornar invasiva. A leveza do perfume permite que ele acompanhe o ritmo do treino, mantendo a sensação de limpeza e vitalidade mesmo após exercícios mais intensos.

Além disso, seu aroma delicado ajuda a manter o equilíbrio emocional, promovendo uma sensação de bem-estar e leveza que contribui para a motivação durante o treino. É uma opção feminina, mas pode ser apreciada por quem gosta de aromas sutis e refrescantes.

2. Aflorá – Eudora

Aflorá da Eudora é fresco, discreto e levemente adocicado, trazendo notas florais que remetem a um aroma natural e revigorante. É ideal para quem busca uma fragrância que acompanhe o corpo sem se sobrepor ao ambiente. Durante o treino, o perfume proporciona sensação de conforto, leveza e energia, estimulando foco e disposição.

Ele também atua como um reforço de autoestima, fazendo com que a pessoa se sinta limpa, fresca e confiante ao longo do exercício. A sutileza da fragrância permite que o aroma seja percebido apenas de perto, garantindo discrição e bem-estar para todos no espaço da academia.

3. Brille – Jequiti

Brille combina notas florais, frutadas e leves, criando uma sensação refrescante e aconchegante. É um perfume que acompanha o ritmo do treino sem se tornar pesado ou marcante demais. Sua fragrância transmite energia positiva e sensação de limpeza, contribuindo para manter a motivação em alta, mesmo durante exercícios mais longos ou intensos.

Além disso, Brille é versátil e pode ser usado tanto por mulheres quanto por homens que apreciam aromas discretos e revigorantes. É uma escolha que alia frescor, conforto e bem-estar, permitindo que a experiência na academia seja mais agradável e estimulante.

4. Bambu Oriental – Mahogany

Bambu Oriental é uma fragrância herbal, verde e fresca, que remete à natureza e sensação de banho tomado. Sua presença é marcante, mas discreta, permitindo que o perfume se destaque de forma equilibrada em ambientes fechados. Durante o treino, o aroma transmite vigor, energia e sensação de frescor constante, ajudando a manter a disposição e a concentração.

Além disso, é um perfume que combina conforto e personalidade, permitindo que a pessoa se sinta revigorada, alinhando bem-estar físico e emocional. A escolha do Bambu Oriental na academia reforça a sensação de limpeza, energia natural e motivação contínua durante os exercícios.

