Cabelo em transição: como lidar com duas texturas sem surtar

O contraste pode gerar frustração, insegurança e vontade de desistir do processo, mas existem estratégias práticas para lidar com essa fase sem surtar

Clique aqui e escute a matéria

Depois da decisão de abandonar químicas alisantes, muitas pessoas encaram um dos maiores desafios da transição capilar: conviver com duas texturas no mesmo fio.

A raiz cacheada ou crespa começa a crescer com força, enquanto as pontas alisadas permanecem lisas e sem definição.

O contraste pode gerar frustração, insegurança e até vontade de desistir do processo, mas existem estratégias práticas para lidar com essa fase sem surtar e aprender a valorizar cada etapa do caminho.

1. Aposte em penteados estratégicos

Coques, tranças, rabos de cavalo e turbantes são aliados poderosos para disfarçar a diferença entre as texturas.

Além de práticos, esses estilos trazem charme e ajudam a ressignificar o visual enquanto os fios crescem.

2. Invista em finalizações inteligentes

Técnicas como a fitagem, o twist e o dedoliss ajudam a definir melhor a raiz cacheada e a aproximar o formato das pontas lisas.

Com paciência e prática, essas finalizações reduzem o contraste visual e aumentam a autoestima.

3. Hidratação é palavra de ordem

O fio em transição costuma estar mais fragilizado, por isso hidratações semanais são indispensáveis.

Máscaras nutritivas e umectações com óleos vegetais mantêm a saúde do cabelo, reduzem o frizz e deixam as duas texturas mais maleáveis.

4. Corte aos poucos

Para quem não quer apostar no big chop (corte radical que elimina toda a parte alisada de uma vez), cortar as pontas aos poucos pode ser uma alternativa menos drástica.

Assim, a cada mês o cabelo ganha mais definição natural e perde parte do comprimento alisado.

5. Seja paciente com o processo

A transição capilar é também um exercício de autoestima e autoconhecimento. Entender que cada fio tem seu tempo e que a adaptação acontece de forma gradual é essencial para não criar expectativas irreais.

6. Celebre as pequenas conquistas

A cada nova finalização que dá certo, a cada centímetro de raiz crescida e a cada penteado descoberto, existe uma vitória no caminho.

A transição é desafiadora, mas também libertadora, e aprender a conviver com as duas texturas faz parte do processo de reconexão com a própria identidade.