5 melhores máscaras da Lola Cosmetics para salvar cabelos danificados
Cabelos secos e sem vida? Veja essas cinco máscaras da Lola que devolvem brilho, maciez e força aos fios de forma prática e eficiente.
Cuidar dos fios exige mais do que lavar e condicionar. Quando o cabelo está ressecado, opaco e sem vida, uma boa máscara de tratamento pode ser a diferença entre madeixas sem movimento e um resultado digno de salão.
Entre as marcas que mais conquistaram espaço nas prateleiras e nas redes sociais, a Lola Cosmetics se destaca por unir fórmulas veganas, embalagens divertidas e ativos que realmente tratam os fios, além do preço super acessível.
Seja para hidratar, reconstruir ou devolver elasticidade, a Lola possui opções para diferentes necessidades capilares. Selecionamos 5 máscaras de tratamento da marca que se tornaram favoritas de quem busca brilho, maciez e saúde nos cabelos.
Recupere a saúde dos fios com essas 5 máscaras da Lola
1. Morte Súbita
A máscara Morte Súbita é um clássico da Lola. Com ativos como aloe vera e óleo de coco, sua fórmula repõe nutrientes perdidos e promove uma hidratação intensa, deixando os fios macios e com aparência saudável desde a primeira aplicação.
É ideal para cabelos danificados por química, sol ou poluição, funcionando como um verdadeiro “resgate capilar” semanal.
- Volume: 450g
- Preço: R$39,90
2. Be(m)dita Ghee – Reconstrução Mamão
A linha Be(m)dita Ghee é famosa pela textura leve e pela proposta de nutrição em diferentes versões e a máscara de Reconstrução de Mamão é indicada para fios enfraquecidos e quebradiços.
Rica em aminoácidos e extrato de mamão, devolve força, resistência e ajuda a prevenir a quebra, essencial para quem está em cronograma capilar e precisa de reconstrução sem rigidez excessiva.
- Volume: 350g
- Preço: R$35,90
3. Densidade
Quem sente o cabelo afinado vai encontrar na máscara Densidade uma grande aliada. Isso porque, com ativos como vitamina C, niacinamida e ácido hialurônico, ela promete devolver massa, encorpar e dar mais vitalidade aos fios.
O resultado é um cabelo mais cheio, brilhante e com aparência saudável. É uma ótima escolha para quem está passando por queda ou sente os fios fragilizados.
- Volume: 230g
- Preço: R$27,46
4. Meu Cacho Minha Vida
Pensada especialmente para cabelos cacheados e crespos, a máscara Meu Cacho Minha Vida combina óleos vegetais e extrato de aloe vera para proporcionar hidratação profunda e definição.
Além de reduzir o frizz, deixa os cachos mais maleáveis, com brilho e maciez. É uma das favoritas entre as cacheadas por ajudar a manter a forma dos fios por mais tempo.
- Volume: 450g
- Preço: R$64,90
5. Dream Cream
A Dream Cream é uma das mais versáteis da marca. Indicada para todos os tipos de cabelo, é rica em manteiga de murumuru e óleos vegetais, promovendo nutrição intensa e devolvendo elasticidade.
Seu diferencial está no resultado rápido: em poucos minutos já deixa os fios macios, fáceis de desembaraçar e com brilho extra, sendo ideal para quem tem a rotina corrida.
- Volume: 450g
- Preço: R$43,80