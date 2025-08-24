fechar
5 melhores máscaras da Lola Cosmetics para salvar cabelos danificados

Cabelos secos e sem vida? Veja essas cinco máscaras da Lola que devolvem brilho, maciez e força aos fios de forma prática e eficiente.

Por Myllena Wu Publicado em 24/08/2025 às 9:34 | Atualizado em 24/08/2025 às 9:37
Mulher penteando o cabelo em frente ao espelho.
Mulher penteando o cabelo em frente ao espelho. - Foto: iStock

Cuidar dos fios exige mais do que lavar e condicionar. Quando o cabelo está ressecado, opaco e sem vida, uma boa máscara de tratamento pode ser a diferença entre madeixas sem movimento e um resultado digno de salão.

Entre as marcas que mais conquistaram espaço nas prateleiras e nas redes sociais, a Lola Cosmetics se destaca por unir fórmulas veganas, embalagens divertidas e ativos que realmente tratam os fios, além do preço super acessível.

Seja para hidratar, reconstruir ou devolver elasticidade, a Lola possui opções para diferentes necessidades capilares. Selecionamos 5 máscaras de tratamento da marca que se tornaram favoritas de quem busca brilho, maciez e saúde nos cabelos.

Recupere a saúde dos fios com essas 5 máscaras da Lola

1. Morte Súbita

A máscara Morte Súbita é um clássico da Lola. Com ativos como aloe vera e óleo de coco, sua fórmula repõe nutrientes perdidos e promove uma hidratação intensa, deixando os fios macios e com aparência saudável desde a primeira aplicação.

É ideal para cabelos danificados por química, sol ou poluição, funcionando como um verdadeiro “resgate capilar” semanal.

2. Be(m)dita Ghee – Reconstrução Mamão

A linha Be(m)dita Ghee é famosa pela textura leve e pela proposta de nutrição em diferentes versões e a máscara de Reconstrução de Mamão é indicada para fios enfraquecidos e quebradiços.

Rica em aminoácidos e extrato de mamão, devolve força, resistência e ajuda a prevenir a quebra, essencial para quem está em cronograma capilar e precisa de reconstrução sem rigidez excessiva.

3. Densidade

Quem sente o cabelo afinado vai encontrar na máscara Densidade uma grande aliada. Isso porque, com ativos como vitamina C, niacinamida e ácido hialurônico, ela promete devolver massa, encorpar e dar mais vitalidade aos fios.

O resultado é um cabelo mais cheio, brilhante e com aparência saudável. É uma ótima escolha para quem está passando por queda ou sente os fios fragilizados.

4. Meu Cacho Minha Vida

Pensada especialmente para cabelos cacheados e crespos, a máscara Meu Cacho Minha Vida combina óleos vegetais e extrato de aloe vera para proporcionar hidratação profunda e definição.

Além de reduzir o frizz, deixa os cachos mais maleáveis, com brilho e maciez. É uma das favoritas entre as cacheadas por ajudar a manter a forma dos fios por mais tempo.

5. Dream Cream

A Dream Cream é uma das mais versáteis da marca. Indicada para todos os tipos de cabelo, é rica em manteiga de murumuru e óleos vegetais, promovendo nutrição intensa e devolvendo elasticidade.

Seu diferencial está no resultado rápido: em poucos minutos já deixa os fios macios, fáceis de desembaraçar e com brilho extra, sendo ideal para quem tem a rotina corrida.

