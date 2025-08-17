5 cores de esmalte elegantes para usar no dia a dia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Se você quer praticidade sem abrir mão de estilo, veja cinco cores de esmalte que nunca saem de moda e combinam com qualquer ocasião.

Poucas coisas transformam a autoestima de forma tão rápida quanto unhas bem-feitas, porque elas são sinônimo de estilo, confiança e até praticidade.

Mais do que tendências passageiras, algumas tonalidades conquistaram status de atemporais já que funcionam no trabalho, em eventos casuais e até em produções mais sofisticadas.

Na hora de escolher a cor ideal, vale apostar nos clássicos que atravessam gerações e sempre combinam com o dia a dia.

A seguir, listamos cinco tons de esmalte que nunca saem de moda e continuam sendo queridinhos entre as brasileiras.

5 esmaltes clássicos que nunca saem de moda

1. Verde oliva

O verde oliva vem ganhando espaço como um “novo neutro”, porque, apesar de fugir do óbvio, é uma cor que transmite sobriedade e elegância, sem perder a personalidade.

Pode ser usado, tanto em ambientes formais, quanto em momentos de lazer, funcionando como um ponto de estilo discreto, mas marcante.

Segundo a Color Marketing Group, o verde em suas variações tem sido associado à sensação de equilíbrio e bem-estar, o que ajuda a explicar sua popularidade crescente também no universo da beleza.

2. Marrom chocolate

Clássico dos anos 90, o esmalte marrom voltou com força e hoje é visto como uma escolha refinada para o cotidiano.

A cor remete à sofisticação e combina facilmente com roupas em tons neutros ou terrosos.

Por ser versátil, o chocolate é perfeito para quem busca elegância sem chamar muita atenção. É também uma ótima alternativa ao nude, já que valoriza a pele sem apagar o visual das mãos.

3. Vermelho cereja

O vermelho é praticamente sinônimo de feminilidade e confiança, então, dentro dessa paleta, o tom cereja se destaca por ser vibrante, mas ainda assim clássico.

Ele se adapta bem, tanto em unhas curtas, quanto longas e transita do ambiente corporativo às ocasiões mais festivas.

De acordo com pesquisas do Pantone Color Institute, variações de vermelho estão entre as cores mais lembradas quando o assunto é poder e presença — o que explica por que o cereja é eterno no universo dos esmaltes.

4. Branco perolado

Discreto e elegante, o branco perolado é aquele esmalte que nunca perde espaço nas prateleiras.

Sua principal vantagem é a versatilidade: pode ser usado sozinho, como base para nail arts ou em combinações francesinhas.

Além disso, o perolado transmite delicadeza e leveza, sendo ideal para quem prefere unhas mais discretas, mas não abre mão de um toque de sofisticação.

5. Preto clássico

Se antes o esmalte preto era associado apenas a estilos alternativos, hoje ele conquistou definitivamente o posto de cor sofisticada.

É moderno, combina com qualquer look e transmite uma imagem de força e autoconfiança.

O preto é também uma das cores mais procuradas para quem deseja unhas elegantes sem complicação. Com acabamento cremoso ou fosco, segue sendo atemporal e versátil.



