5 cores de esmalte atemporais que combinam com qualquer ocasião

Clássicos da manicure! Conheça as 5 cores de esmalte que atravessam gerações e continuam entre as preferidas nos salões de beleza.

As cores de esmalte vão muito além de um simples detalhe no visual: elas ajudam a transmitir estilo, personalidade e até humor.

Entre tantas opções disponíveis, algumas tonalidades se destacam por sua versatilidade. São aquelas cores que funcionam em qualquer ocasião, combinam com diferentes estilos e nunca deixam de ser sinônimo de elegância.

Esses tons clássicos são chamados de coringas porque conseguem se adaptar, tanto ao ambiente de trabalho, quanto a eventos formais, sem abrir mão do charme e da sofisticação.

Seja para quem prefere discrição ou para quem gosta de marcar presença, essas cores garantem sempre um resultado chique e atual.

5 cores de esmalte atemporais para unhas elegantes em qualquer ocasião

1. Nude

O esmalte nude já se tornou um curinga na nécessaire de qualquer pessoa. Ele se adapta a diferentes tons de pele, alonga visualmente os dedos e passa uma imagem de elegância discreta.

É a cor perfeita para quem prefere um visual mais natural, mas não abre mão de unhas bem cuidadas.

Além disso, o nude é extremamente versátil: vai bem em ambientes corporativos, combina com eventos formais e ainda pode ser usado no dia a dia sem perder a graça.

Atualmente, existem diversas variações dessa cor, que vão do bege rosado ao caramelo mais quente, permitindo que cada pessoa escolha o tom que mais valoriza seu estilo.

2. Vermelho carmim

Quando se fala em esmalte vermelho, é impossível não lembrar do carmim. Essa tonalidade, forte e vibrante, é considerada um símbolo de feminilidade e poder desde sempre.

Não à toa, o vermelho carmim continua sendo um dos esmaltes mais vendidos no Brasil e sua popularidade se deve à capacidade de transmitir confiança e sensualidade de forma imediata.

Ele é ideal para quem quer causar impacto e não tem medo de ousar. Além disso, é uma cor que se adapta a diferentes estilos: pode ser elegante em um jantar sofisticado, mas também descontraída em um look casual.

3. Rosa bebê

O rosa bebê é a tradução da suavidade. Discreto, romântico e cheio de charme, esse tom é capaz de transmitir frescor e delicadeza. É muito usado por quem gosta de unhas com aspecto natural, mas prefere fugir dos nudes tradicionais.

Fora que, apesar de parecer simples, o rosa bebê é bastante democrático: fica lindo em unhas curtas, mas também valoriza formatos mais alongados.

Ele é a escolha certa para ocasiões especiais em que se deseja passar uma imagem de leveza, cuidado e feminilidade e, se quiser variar, você ainda pode complementar com brilho para um charme especial.

4. Branco perolado

Entre os clássicos, o branco perolado tem lugar garantido. Sua textura suave e o brilho discreto fazem dele uma cor elegante e clean, capaz de combinar com todos os estilos.

Por isso, há décadas ele segue firme como um dos preferidos nos salões de beleza. Esse tom transmite pureza e sofisticação, sendo muito associado a ocasiões especiais.

No entanto, também pode ser usado no dia a dia como alternativa ao branco tradicional. Sua durabilidade e o acabamento iluminado fazem com que seja uma escolha atemporal para quem gosta de unhas delicadas e refinadas.

5. Preto básico

Se antes o preto era visto apenas como ousadia, hoje ele já conquistou espaço como um verdadeiro clássico moderno.

Versátil, elegante e cheio de personalidade, o esmalte preto transmite atitude e combina com qualquer estação do ano.

É uma cor que conversa com estilos variados: pode ser fashionista, minimalista ou até sofisticado, dependendo da produção escolhida.

Sua neutralidade também surpreende — apesar de marcante, o preto funciona como uma base que harmoniza com qualquer look.



