5 cores de esmalte atemporais que combinam com qualquer ocasião
Clássicos da manicure! Conheça as 5 cores de esmalte que atravessam gerações e continuam entre as preferidas nos salões de beleza.
As cores de esmalte vão muito além de um simples detalhe no visual: elas ajudam a transmitir estilo, personalidade e até humor.
Entre tantas opções disponíveis, algumas tonalidades se destacam por sua versatilidade. São aquelas cores que funcionam em qualquer ocasião, combinam com diferentes estilos e nunca deixam de ser sinônimo de elegância.
Esses tons clássicos são chamados de coringas porque conseguem se adaptar, tanto ao ambiente de trabalho, quanto a eventos formais, sem abrir mão do charme e da sofisticação.
Seja para quem prefere discrição ou para quem gosta de marcar presença, essas cores garantem sempre um resultado chique e atual.
5 cores de esmalte atemporais para unhas elegantes em qualquer ocasião
1. Nude
O esmalte nude já se tornou um curinga na nécessaire de qualquer pessoa. Ele se adapta a diferentes tons de pele, alonga visualmente os dedos e passa uma imagem de elegância discreta.
É a cor perfeita para quem prefere um visual mais natural, mas não abre mão de unhas bem cuidadas.
Além disso, o nude é extremamente versátil: vai bem em ambientes corporativos, combina com eventos formais e ainda pode ser usado no dia a dia sem perder a graça.
Atualmente, existem diversas variações dessa cor, que vão do bege rosado ao caramelo mais quente, permitindo que cada pessoa escolha o tom que mais valoriza seu estilo.
2. Vermelho carmim
Quando se fala em esmalte vermelho, é impossível não lembrar do carmim. Essa tonalidade, forte e vibrante, é considerada um símbolo de feminilidade e poder desde sempre.
Não à toa, o vermelho carmim continua sendo um dos esmaltes mais vendidos no Brasil e sua popularidade se deve à capacidade de transmitir confiança e sensualidade de forma imediata.
Ele é ideal para quem quer causar impacto e não tem medo de ousar. Além disso, é uma cor que se adapta a diferentes estilos: pode ser elegante em um jantar sofisticado, mas também descontraída em um look casual.
3. Rosa bebê
O rosa bebê é a tradução da suavidade. Discreto, romântico e cheio de charme, esse tom é capaz de transmitir frescor e delicadeza. É muito usado por quem gosta de unhas com aspecto natural, mas prefere fugir dos nudes tradicionais.
Fora que, apesar de parecer simples, o rosa bebê é bastante democrático: fica lindo em unhas curtas, mas também valoriza formatos mais alongados.
Ele é a escolha certa para ocasiões especiais em que se deseja passar uma imagem de leveza, cuidado e feminilidade e, se quiser variar, você ainda pode complementar com brilho para um charme especial.
4. Branco perolado
Entre os clássicos, o branco perolado tem lugar garantido. Sua textura suave e o brilho discreto fazem dele uma cor elegante e clean, capaz de combinar com todos os estilos.
Por isso, há décadas ele segue firme como um dos preferidos nos salões de beleza. Esse tom transmite pureza e sofisticação, sendo muito associado a ocasiões especiais.
No entanto, também pode ser usado no dia a dia como alternativa ao branco tradicional. Sua durabilidade e o acabamento iluminado fazem com que seja uma escolha atemporal para quem gosta de unhas delicadas e refinadas.
5. Preto básico
Se antes o preto era visto apenas como ousadia, hoje ele já conquistou espaço como um verdadeiro clássico moderno.
Versátil, elegante e cheio de personalidade, o esmalte preto transmite atitude e combina com qualquer estação do ano.
É uma cor que conversa com estilos variados: pode ser fashionista, minimalista ou até sofisticado, dependendo da produção escolhida.
Sua neutralidade também surpreende — apesar de marcante, o preto funciona como uma base que harmoniza com qualquer look.
