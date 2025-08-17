Esmaltação branca perfeita: 4 truques para conquistar unhas sem manchas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Descubra como conquistar unhas brancas lisas e sem manchas com quatro truques simples e infalíveis que fazem toda diferença na hora da esmaltação.

Clique aqui e escute a matéria

Elegante, versátil e atemporal, o esmalte branco nunca sai de moda. Seja em versões clássicas, francesinhas ou combinado com nail arts, essa cor é uma das mais pedidas nos salões.

No entanto, apesar do sucesso, ele também é famoso por ser um dos mais difíceis de aplicar, porque quem nunca se frustrou com o aspecto manchado ou com aquelas marcas de pinceladas que comprometem o resultado final?

Isso acontece porque a cor branca tem pigmentos mais claros e, por isso, tende a evidenciar falhas na aplicação.

Mas com alguns truques simples, é possível conquistar unhas lisas, uniformes e dignas de manicure profissional, mesmo fazendo em casa.

Por isso, selecionamos quatro dicas fundamentais para evitar manchas na esmaltação branca e transformar sua rotina de cuidados com as unhas.

Como fazer a esmaltação branca perfeita? 4 truques para evitar manchas nas unhas

1. Use um esmalte perolado ou base fosca antes do branco

O segredo para evitar manchas está na preparação da unha. Aplicar uma camada de esmalte perolado claro ou de base fosca antes do branco ajuda a neutralizar irregularidades da superfície.

Esse truque cria uma camada uniforme, evitando que o esmalte branco “arraste” durante a aplicação.

Profissionais indicam tons como renda perolada, glitter ou até mesmo uma base niveladora para garantir acabamento mais elegante.

VEJA TAMBÉM: 5 esmaltes coringas e essenciais que toda garota precisa ter

2. Hidrate bem as cutículas

Uma esmaltação bonita não depende apenas da cor escolhida, mas também do cuidado com as cutículas.

A hidratação prévia evita o ressecamento, que pode comprometer a fixação do esmalte e deixar um aspecto áspero.

O uso de óleos nutritivos e cremes específicos melhora a saúde das unhas e facilita até na hora de palitar, já que o excesso de produto escorre menos quando a pele está bem cuidada.

3. Evite passar várias pinceladas seguidas

Um dos erros mais comuns é insistir demais no pincel. Quanto mais camadas e movimentos repetidos, maior a chance de o esmalte branco ficar marcado, principalmente na primeira camada.

O ideal é aplicar duas camadas finas, com pinceladas firmes e bem distribuídas. Assim, além de evitar manchas, o esmalte seca mais rápido e tem menor risco de descascar nos dias seguintes.

4. Não pare de palitar enquanto não parar de escorrer

O acabamento faz toda a diferença, por isso, se o esmalte ainda está escorrendo para as laterais, é sinal de que precisa continuar retirando os excessos com o palito.

Esse cuidado evita que o esmalte seque borrado e garante uma finalização mais precisa. Um truque de especialistas é usar algodão enrolado no palito com removedor para deixar o contorno limpo e delicado, sem comprometer o restante da esmaltação.



VEJA TAMBÉM: Pode usar óleo de rosa mosqueta no rosto?

